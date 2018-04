Declarații după duelul care a decis calificarea. Vazquez: M-a dărâmat. Trebuie să învăţăm din ce s-a întâmplat aseară. Benatia: Suntem victime ale situaţiei

"Dacă a fost penalty? Da, Cristiano Ronaldo mi-a oferit o pasă şi când am fost pe punctul de a încheia faza, fundaşul celor de la Juventus a venit din spate şi m-a dărâmat. Nu există nicio îndoială, a fost penalty", a declarat Lucas Vazquez, citat de digisport.ro.

Mijlocaşul lui Real îi înţelege pe fotbaliştii lui Juventus, care au înnebunit de furie după ce arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. "Protestele celor Juve au fost normale, era ultimul minut. Trebuie să învăţăm din ce s-a întâmplat în această seară. Dacă te relaxezi, plăteşti. Liga Campionilor nu iartă pe nimeni", a mai spus Lucas Vazquez.

Mijlocaşul îşi doreşte, acum, să ajungă în finala Ligii Campionilor cu Real Madrid. "Am suferit până la final, dar cel mai important lucru este că suntem în semifinale. Trebuie să fim pregătiţi pentru următoarele două partide şi să ajungem în finală", a încheiat Vazquez.

Potrivit sursei citate, de partea cealaltă, Mehdi Benatia este convins că Real Madrid a fost ajutată să se califice. "Suntem trişti pentru că am făcut jocul pe care ni-l doream şi anul trecut s-a întâmplat acelaşi lucru cu Bayern Munchen. Real Madrid este o echipă grozavă, dar de fiecare dată când este o decizie de luat e în favoarea lor şi Cristiano Ronaldo înscrie.

Am mers pe lângă Vazquez şi am luat mingea. El s-a aruncat pentru că nu mai avea nimic de făcut în acel moment. Se poate vedea cum lovesc mingea şi îi schimb direcţia. Să fii eliminat de un asemenea penalty este absurd. Suntem victime ale situaţiei, dar suntem cu adevărat mândri de ce am realizat" a declarat Benatia.