Declarația președintelui raionului Cimișlia în urma perchezițiilor de ieri: Nu mă tem de nimic și n-am fugit niciodată de răspundere

Președintele raionului Cimișlia a venit cu o reacție în urma perchezițiilor de ieri efectuate de CNA și procurorii anticorupției.

"Cine mă cunoaște, cred că știe că nu mă tem de nimic și n-am fugit nici odată de răspundere. Eu știu cine sînt, cel puțin privind atitudinea mea față de corupție, delapidări, interesul public, Patrie. Aș dori să fiu tratat, de altfel și viceprimarii și specialiștii primăriei Cimișlia cu respectul cuvenit, fără dușmănie, respectîndu-nise prezumția nevinovăției. Oamenii nu mai au răbdare să aștepte drumuri, iar noi sîntem prea săraci, birocrați și inefectivi. Acest caz pune în vizor o problemă mai veche, cum ar putea o autoritate publică locală să fie operativă și efectivă în afaceri? Oricine, are idee despre afaceri, știe că poți procura un obiect ori serviciu cu preț bun sau prost în dependență de conjunctura pieței, ori alți factori, dacă reacționezi promt și îți asumi responsabilitatea, fără riscuri, fie numai argumentate nu poate fi progres.

Nu avem careva pretenții față de ofițerii care investighează cazul, odată ce a fost depusă o petiție de către cineva, mai rău ar fi fost dacă se ignora interesul cetățenilor la asemenea probleme", a declarat primarul.

Mai mult, edilul a venit și cu detalii despre cazul care este învinuit.

"La 31 martie 2017, DUP a DGT Sud a CNA, a început o investigație privind circumstanțele asfaltării străzii Alexei Mateevici din orașul Cimișlia. La 05.04.2017 a fost pornită o cauză penală în baza art. 328 (3) b), d) Cod penal (Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere, soldate cu urmări grave).

Ce s-a întîmplat la Cimișlia?

În 2014, an electoral, în oraș au fost executate lucrări de reparații la drumuri, printre care au fost acoperite cu petriș (așa numita variantă albă) străzile Alexei Mateevici și Traian. Înainte de reparația drumului pe ambele străzi au fost construite rețele de canalizație. Deoarece pe strada Alexei Mateevici locuiesc familii mai tinere, care s-au implicat activ, în rezultat s-au instalat tuburi pe sub drum pentru conectarea ulterioară a caselor la canalizație. După ploi mai puternice, topirea zăpezii, de mai multe ori porțiuni de drum s-au afundat în locurile pe unde au trecut conductele, sectoarele erau reparate de compania care a construit canalizația. Din mai multe cauze, în perioada 2014 – 2016 drumul a început să degradeze. Cetățenii se adresau la primărie exprimîndu-și îngrijorarea că drumul se strică și va fi nevoie de noi cheltueli pentru reparația lui și cereau asfaltarea.

Adresările cetățenilor erau întemeiate pe faptul că consiliul raional încă în anul 2014 a alocat primăriei 200,0 mii lei anume pentru asfaltarea străzii Alexei Mateevici, în 2015 din Fondul rutier a fost alocată orașului suma de 3,03 mln. lei pentru reparația drumurilor, inclusiv a străzii Alexei Mateevici (ulterior folosirea banilor a fost blocată de Guvern, iar către sfîrșitul anului hotărîrea Guvernului de alocare a acestei sume a fost anulată), consiliul orășenesc nu putea aloca partea ce nu ajungea și banii treceau cu aceeași destinație din an în an în bugetul orașului și în fiecare an la elaborarea bugetului pentru noul an se purtau discuții dacă orașul poate aloca suma necesară pentru asfaltarea drumului.

În toamna anului 2016 în procesul de elaborare a bugetului acestă problemă a revenit în atenția cetățenilor și consilierilor locali, ca pînă la urmă să fie studiată mai atent. Au fost purtate discuții, consultări cu S.A. „Drumuri Cimișlia”, companie specializată, ei au ajutat primăria la estimarea costului asfaltării drumului, dar invocînd că sînt prea ocupați, ne-au sfătuit să ne adresăm către SRL „Rutador”, care este foarte bine dotată cu mijloace tehnice și au specialiști buni. Specialiștii S.R.L. „Rutador” ne-au informat că ar putea face acest lucru în cîteva zile (era sfîrșitul sezonului de asfaltare) și deoarece au tot necesarul în orașul Cimișlia, iar fabrica de asfalt mai lucrează și pentru finalizarea altor lucrări, ar putea executa lucrările cu cel mai mic preț posibil. Studiind caietul de sarcini S.R.L. „Rutador” a numit un preț orientativ de 1,2 mln. lei pentru suprafața de 4000 m2 și grosimea stratului de asfalt de 5,0 cm. cu pregătirea prealabilă a straturilor inferioare de petriș.

A fost consultată și S.R.L. „Irinda Prim” care are în Cimișlia capacități de producere și o fabrică de producere a asfaltobetoanelor și care a estimat costul lucrărilor la aproximativ 1,6 mln lei, a propus o variantă care presupuneau că ar fi mai ieftină - confecționarea acoperîmîntului drumului din beton, dar nu aveau experiență pentru această tehnologie și s-a înțeles pînă la urmă că drumul poate costa și mai scump.

În urma discuțiilor cu președinții de comisii consultative a consiliului orășenesc, cu consilieri reprezentanți ai partidelor din consiliu, s-a convenit să executăm asfaltarea străzii Alexei Mateevici printr-un contract cu termen de 2 ani, în 2016 să se achite suma de 200,0 mii lei rămasă în sold și în 2017 suma de 726,0 mii lei, care ulterior a fost aprobată în bugetul pentru anul 2017 cu destinația strada Alexei Mateevici. Între timp a fost primită o promisiune de la consiliul raional că vor putea aloca banii care nu ajung. S-a ținut cont încă de un argument, că după anul nou prețurile la asfalt și lucrări vor crește, și avem deja informații că s-au majorat.

S.R.L. „Rutador” nu putea să aștepte petrecerea procedurii de achiziții publice, care durează și a decis să execute lucrările de asfaltare a străzii, asigurînd primăria că nimeni nu va putea da un preț mai mic ca ei la concurs. Au executat toate lucrările conform caietului de sarcini în 2 zile la 21-22.11.2016 în deplină măsură și calitativ.

La 08.12.2017 la concursul anunțat de primărie s-au prezentat doar 2 ofertanți, concursul a fost repetat și la 27.02.2017 concursul a fost finalizat, semnat contractul cu suma de 1125885,56 lei, procesele verbale de recepție și achitată o parte din costul lucrărilor. La amenajare au participat și locuitorii de pe stradă, ei au colectat independent de primărie bani și și-au asumat ridicarea gurilor căminelor de vizită la nivelul drumului și alte lucrări care n-au fost prevăzute de caietul de sarcini și devizul de cheltueli.

Consider în continuare că eram obligat să protejez investiția făcută în anul 2014 în acest drum, altfel urma să reluăm lucrările de la fundamentul drumului. Sper că voi fi susținut de consiliul orășenesc și vom asfalta și strada Traian după ce cetățenii își vor conecta casele la canalizație. Anexăm cîteva fotografii (str. Alexe Mateevici și str. Traian) din care se vede ce se întîmplă cu strada Traian care mai este dezvelită", se mai spune în declarația primarului.

UNIMEDIA amintește că ieri, 27 aprilie, au avut loc percheziții la Primăria din Cimișlia. Potrivit unui comunicat CNA, funcționarii şi-ar fi depășit atribuțiile de serviciu prin trucarea unei licitații privind achiziţionarea lucrărilor de asfaltare a unei porțiuni de drum din orașul Cimișlia.