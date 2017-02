De ce tastele „F” şi „J” au mici liniuţe care ies în relief

Aproape toate tastaturile disponibile pe piaţă au mici liniuţe care ies în relief pe tastele „F” şi „J”. Când au fost create primele tastaturi pentru maşinile de scris, acestea aveau literele aşezate în ordine alfabetică, dar oamenii nu se descurcau prea bine atunci când tastau.

Christopher Latham Sholes, unul dintre inventatorii maşinii de scris, a rearanjat tastele în 1873 şi este considerat părintele tastaturii QWERTY de astăzi.

S-a constatat că degetele oamenilor se plasează natural, atunci când nu scriu ceva, pe tastele ASDF şi JKL. Linia care conţine aceste litere se numeşte „home row”.

Micile ridicături de pe tastele F şi J au rolul de a le semnala celor care nu se uită la tastatură atunci când tastează unde este linia „home”.

Această caracteristică este folosită şi la alte periferice. De exemplu mausul SteelSeries Rival 700, pe care l-am testat recent, are două mici ridicături portocalii pe partea stângă. Iniţial am crezut că este vorba de un buton sau un senzor, dar am descoperit ulterior că rolul acestora este să îi indice utilizatorului unde are degetul mare în raport cu butoanele programabile din zona respectivă.