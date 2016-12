De ce oamenii plâng când ascultă o anumită melodie

Oamenii sunt expuşi la stimuli muzicali timp de aproape 20% din viaţa activă. Dar o mare parte din experienţa muzicală pe care o trăieşte umanitatea rămâne un mister.

Articolul ştiinţific dezvăluie, astfel, că preferinţele muzicale ale oamenilor sunt corelate cu trei mari tipare de gândire. Empaticii (de Tip E) sunt puternic interesaţi de gândurile şi emoţiile persoanelor care îi înconjoară.

Sistematizatorii (de Tip S) sunt atraşi în special de ceea ce înseamnă sisteme şi reguli care guvernează lumea în care trăiesc. Cea de-a treia tipologie este cea a Echilibraţilor (de Tip B) şi îi include pe acei oameni care se situează la jumătatea distanţei dintre empatie şi sistematizare, scrie descopera.ro.

Cercetările realizate în ultimul deceniu au dovedit că 95% din populaţia Globului poate fi încadrată în una dintre aceste trei grupe şi că această clasificare este într-o corelaţie extrem de strânsă cu personalitatea şi comportamentul uman. De exemplu, poziţionarea într-o anumită categorie poate să sugereze dacă cineva este înclinat să studieze mai îndeaproape ştiinţele exacte sau, dimpotrivă, pe cele umaniste. Mai mult, însă, aceste categorii sunt în strânsă legătură şi cu preferinţele muzicale.

Muzica reflectă tipare de gândire

Studiul realizat la Universitatea Cambridge a scos la iveală faptul că oamenii încadraţi în categoria Empaticilor preferă muzica lentă, profundă, care transmite mesaje de tristeţe sau melancolie şi care îndeamnă la meditaţie, precum cele emanate de baladele rock, de unele piese R&B sau jazz, cum ar fi, de pildă, melodia Come Away With Me cântată de Norah Jones ori Hallelujah, în interpretarea lui Jeff Buckely.

Pe de altă parte, Sistematizatorii preferă ritmuri mai intense, precum cele care transpar din rockul pur, muzica punk sau heavy metal. De asemenea, această categorie preferă şi genurile clasice de mare profunzime intelectuală şi complexitate compoziţională, precum Etude Opus 65 no. 3 de Alexander Scriabin.

Cea de-a treia categorie, Echilibraţii de tip B au fost definiţi drept persoane deschise la nou care agreează melodii dintr-o gamă mult mai variată de genuri.