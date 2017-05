De ce juriul român nu a oferit punctajul maxim Moldovei la Eurovision?! Membrul juriului: „Cine răcnea mai tare avea punctaj mare”

Modovenii au rămas dezamăgeți după ce juriul român a acordat doar 3 puncte pentru piesa „Hey, mamma” a trupei SunStroke Project, în timp ce juriul nostru a punctat maxim România. Juriul românesc, compus din Mihai Trăistariu, Paula Seling, Luminița Anghel și Tavi Colen, a apreciat maxim Olanda, în timp ce Moldovei i-a oferit doar trei puncte.

Cu toate acestea Moldova s-a clasat mult mai bine decât România, ocupând locul trei, cel mai bun rezultat de până acum.

„Ele au votat vocile, răcnetele. Cine răcnea mai tare avea punctaj mare de la ele”, a declarat unul dintre membrii juriului, Mihai Trăistariu.

Acesta a povestit cum s-a votat în juriu și de ce piesa Moldovei a primit doar 3 puncte de la juriu.

„Am avut o discuție cu colegii mei din juriu, ei au vrut să fie cinstiți. Eu am pus Moldova pe locul 1, apoi am avut clasamentul propriu. Le-am explicat că e nevoie să dăm Moldovei punctajul maxim, să ne ajutăm reciproc. Asta facem an de an și dacă pierdem și noi acest ajutor… Acest schimb de voturi geografice. Nu m-au înțeles, nu m-au crezut. Mi-au zis, ”ce-ți pasă ție”, tu vrei să mai mergi la Eurovision. Dar eu le-am spus că e vorba de România, să primim și noi voturi de la ei și în viitor. Așa am fost singurul care a dat 12 puncte moldovenilor, iar ei au primit doar 3 puncte de la juriul românesc, care s-a cumulat cu nota de la publicul din România și s-a ajuns în final, la nota 8. De asta sunt supărați moldovenii. Presa din Moldova a scris urât de noi, din cauza asta. A fost un moment jenant! TVR nu ne-a influențat. I-am întrebat ce facem și au spus că este decizia noastră, mai ales că aveam și un avocat care ne urmărea”, a povestit în exclusivitate pentru Click! Mihai Trăistariu.