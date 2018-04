Daniel Craig, după 25 de ani, din nou tată. Soția sa în vârstă de 48 de ani a confirmat informaţia

Într-un interviu pentru publicaţia The New York Times, actriţa a spus că sarcina este destul de înaintată şi că nu cunoaşte sexul copilului.

Actorii Rachel Weisz şi Daniel Craig, în vârstă de 50 de ani, s-au căsătorit în 2011, la New York.

Actriţa mai are un fiu, Henry, în vârstă de 11 ani, din relaţia cu regizorul Darren Aronofsky, iar Craig mai are o fiică în vârstă de 25 de ani, Ella, cu fosta lui soţie, actriţa scoţiană Fiona Loudon, de care a divorţat în 1994.

Rachel Weisz a primit un premiu Oscar pentru rolul din "Prietenie absolută/ The Constant Gardener" (2005) şi a putut fi văzută pe marile ecrane şi în filmele "Din Raiul Meu/ The Lovely Bones", de Peter Jackson, şi "Agora", de Alejandro Amenabar. Cel mai recent film al său este "Disobedience", regizat de Sebastián Lelio.

Daniel Craig se pregăteşte să joace pentru a cincea oară rolul lui James Bond, în cel de-al 25-lea film al francizei, după apariţiile din "Casino Royale" (2006), "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" (2008), "007: Coordonata Skyfall/ Skyfall" (2012) şi "Spectre" (2015). Daniel Craig a mai fost prezent pe marile ecrane, printre altele, în "The Girl with the Dragon Tattoo", ecranizarea americană după primul roman din trilogia "Millenium" de Stieg Larsson, "Aventurile lui Tintin : Secretul Licornului", "Cowboys and Aliens", dar şi thrillerul "Dream House", în care joacă alături de soţia sa, Rachel Weisz, şi de Naomi Watts.