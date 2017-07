Dan Negru, mărturisiri despre ultima întâlnire cu Mădălina Manole! Realizatorul TV a ţinut totul sub tăcere 7 ani: ”Era mâhnită, nu tristă, mâhnită!”

Vineri s-au împlinit şapte ani de la moartea Mădălinei Manole, care şi-a pus capăt vieţii chiar în ziua în care împlinea 43 de ani. Dan Negru s-a decis ca în această zi să le vorbească despre ultima întâlnire cu artista, mărturisind că aceasta era mâhnită, scrie cancan.ro. Dan Negru a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj în care vorbeşte despre ultima întâlnire cu Mădălina Manole, chiar în ziua în care se împlinesc 7 ani de la moartea acesteia.

Realizatorul TV a mărturisit că a văzut-o pe aceasta mâhnită din cauza faptului că piesele ei nu se mai auzeau pe radio.

”De azi-dimineata o vad pe toate televiziunile pe Madalina Manole, asa cum nu o vedeam deloc cat timp traia…Dupa 7 ani am puterea sa fac marturisirea public: eu am ucis-o pe Madalina ! Povestea e scurta…Am intalnit-o ultima data pe Calea Plevnei in fata Facultatii de Stomatologie. Eram in masina, imi asteptam sotia si ea trecea pe jos. Am coborat din masina si am palavragit vreun sfert de ora…Mi-a reprosat discret ca nu o mai invit in showurile mele si am incercat sa-i explic ca nu depinde doar de mine, ca piata de publicitate ne preseaza sa cautam mereu “noul “aruncand “vechiul” la gunoi. Era mahnita, nici revoltata, nici resemnata. Doar mahnita…Tin minte ca am trancanit apoi minute bune tot felul de banalitati. A fost ultima data cand am vazut-o in viata.

Apoi, am aflat ca sunt unul din ucigasii ei. Am o multime de complici, de la oameni de radio pana la producatori, ştabi de televiziune sau corporatisti de prin agentii de publicitate.Multi căpuşează doar televiziunea, radioul, sunt lipsiţi de pasiune dar suficienţi si aroganţi explicând gusturile publicului. Le stiu numele ! Unii imi sunt prieteni aici, pe FB si pot sa recunoasca public ca-mi sunt complici. Noi am fost asasinii unor genuri musicale, a unor generatii, a unor tendinte…Ei , noi, cu presiunea de a vinde publicitatea la Prostamol şi Catena celor intre 18-49 de ani care inca nu cumpara asa ceva…Killerii Madalinei sunt si cei ai Cerbului de Aur, ai folkului sau ai muzicii populare . Cel mai ascultat radio in New York, inca din anii 80, e LiteFM, un format radio hot-adult-contemporary unde Sinatra, Elvis sau Beatles sunt in heavy-rotation. Asa cum a fost Madalina Manole doar dupa 14 iulie 2010...”, le-a spus Dan Negru prietenilor ei virtuali.