Dan Dungaciu: Asistăm din păcate la un joc al acestor doi actori: Igor Dodon câștigă electorat și PD, Plahotniuc, acaparează toată piața, politică, publică, împotriva lui Dodon

Republica Moldova joacă, în acest moment, la două capete, după proverbul rusesc „Vițelul deștept mănâncă de două ori”, spune profesorul Dan Dungaciu. Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei a comentat la Digi24 anunțul făcut de președintele Igor Dodon, potrivit căruia a ordonat ca armata țării să nu mai participe la exerciții alături de NATO.

Dan Dungaciu a explicat că, de fapt, este un joc politic duplicitar, în care şi preşedintele, şi Guvernul de la Chişinău se complac, pentru că le convine și le servește interesele. Guvernul, socotit pro-european, ar putea regla situaţia, dar nu o face, pentru că îi convine deturnarea atenţiei de la adevăratele probleme ale ţării, cu precădere cele economice, spune Dan Dungaciu. În plus, acest aparent conflict între președinte și Guvern permite ca scena politică a țării să fie degajată, în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor, pentru doar doi actori: socialiștii lui Dodon și Partidul Democrat, în spatele căruia stă omul de afaceri Vlad Plahotniuc, a explicat Dan Dungaciu.

Vedeți mai jos declarația integrală făcută la Digi24:

„Problema nu este ce vrea Igor Dodon, problema este ce vrea și guvernarea de la Chișinău și acest parteneriat între Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și dl. Plahotniuc, șeful Guvernului Republicii Moldova, oricât ar suna de paradoxal ceea ce spun.

Problema de fond în acest moment este că în Republica Moldova sunt doar doi actori care comunică și emit mesaje publice: unul este președintele și al doilea este premierul. S-a acaparat toată piața politică într-un joc care le convine ambilor actori. Nimeni nu mai discută de situația socio-economică din Republica Moldova, de furtul miliardului, de problemele grave cu care se confruntă Republica Moldova și asistăm la acest joc de ping-pong, care putea fi foarte ușor evitat, dacă se dorea acest lucru.

Igor Dodon este în Constituție șeful Armatei, președintele e comandantul suprem al armatei. Pe de altă parte, Constituția este relativ ambiguă, pentru că vorbește de anumite gesturi pe care le poate face președinele doar după consultare cu Parlamentul.

Chestiunea asta care a început de mult, de când fost ales președinte Igor Dodon, trebuia și putea să fie clarificată de Curtea Constituțională. Faptul ca nimeni nu s-a dus la Curtea Constituțională să clarifice care sunt atribuțiile șefului Armatei și care nu sunt atribuțiile șeful Armatei, nu face decât să confirme faptul că ambilor actori le convine asta. Nu se va întâmpla nimic fundamental cu Republica Moldova. Este tot neutră, nu s-a schimbat nimic, iar la ideea deschiderii unui birou NATO aș adăuga un bemol foarte important: nu s-a deschis oficial. Altfel spus, s-a deschis, dar n-a fost o deschidere oficială la care să fie invitați oficiali NATO, oficiali ai Republicii Moldova și din alte state, tocmai pentru a nu fi tranșant guvernul Republicii Moldova în privința asta.

Asistăm din păcate la un joc al acestor doi actori care nu vor să clarifice lucrurile. Ambii câștigă din asta: Igor Dodon electorat și PD, dl Plahotniuc, acaparează toată piața, politică, publică, împotriva lui Igor Dodon și toate astea, din perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. În afară de cei doi actori nu mai trebuie să existe nimeni pe scena publică.

În ceea ce privește participarea armatei la exerciții NATO, problema nu este doar că președintele va spune nu, problema este că ce va gândi guvernul Republicii Moldova s-ar putea să spună președintele!

Nedorința asta de a clarifica relația cu Dodon, începând de la impeachment până la clarificarea atribuțiilor lui Dodon, permite guvernului să joace foarte duplicitar. De pildă: noi am vrea să trimitem soldați în România, dar nu putem, pentru că se opune Igor Dodon. Sau: noi am vrea să sărbătorim Centenarul la Chișinău, dar se opune președintele Dodon. În realitate, lucrurile astea pot fi foarte ușor făcute de către Guvern, pentru că are toate pârghiile la dispoziție să facă așa ceva, chiar și numirea unui ministru al apărării. Intervenția lui Dodon a fost foarte clară: cât timp nu este un ministru la Apărare. Guvernul ar trebui să găsească un om care să fie ministru al apărării și să încheie această dezbatere cu Dodon. Problema e că nu vrea. Ăsta este marele risc și, în opinia mea, marea șmecherie care se petrece la Chișinău: președintele Dodon nu are atribuții. Președintele Dodon a fost făcut președinte cu sprijinul PD și al televiziunilor dlui Plahotniuc. El nu are atribuții în realitate. Guvernul are atribuții în realitate. Dar de foarte multe ori președintele rostește ceeea ce Guvenul nu ar vrea să rostească.

Republica Moldova joacă, în acest moment, la două capete, după proverbul rusesc vițelul deștept mănâncă de două ori.

Deci, Igor Dodon gestionează Estul și Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc gestionează Vestul. Pe Est, problema fundamentală a Republicii Moldova e Transnistria, care nu se poate rezolva fără Federația Rusă și din acest punct de vedere, agenda transnistreană este menținută. Spre Vest, jocul e fără miză. Republica Moldova nu se mai integrează în Uniunea Europeană, Republica Moldova nu vrea să se unească cu România - cealaltă cale de integrare europeană. Prin urmare, ce dorește Republica Moldova? Finanțare de la UE și atât!

Ei, în acest joc - în care nu trebuie să se certe radical nici cu unii, nici cu alții - încearcă dl Plahotniuc și - într-un soi de coaliție, într-un soi de binom - dl. Dodon să rămână la putere și după alegerile parlamentare. Deci este un joc, o pendulare între Est și Vest, în care se transmit mesaje, fiecare primește mesajul care îi convine. Problema e că în acest moment am senzația că Federația Rusă, să mă exprim mai puțin academic, s-a prins de această chestiune și ultimul embargo care a fost aplicat de Federația Rusă Republicii Moldova a venit recent. De ce a venit recent? Ca un semnal, ca să arate Federația Rusă că Igor Dodon o fi el omul Moscovei, cum se spune peste tot, dar Moscova știe foarte bine că e și omul Moscovei, dar e și omul lui Vladimir Plahotniuc.

Deci, nu e o miză mare pentru România că Republica Moldova nu face din NATO o miză. Faptul că deschiderea Centrului NATO la Chișinău s-a făcut fără o lansare oficială, care să permită cetățenilor să afle că s-a deschis acest centru, și s-a făcut doar ascuns, fără mass-media, fără televiziune, arată, de fapt, duplicitatea acestui guvern care lucrează într-un soi de dualitate, duplicitate, într-un soi de binom cu președintele, ei cred că foarte bine în momentul acesta.

În acest moment, nici Republica Moldova nu reprezintă o miză pentru NATO, în acest moment nu se pune problema extinderii NATO. Este o miză în sensul în care Republica Moldova nu trebuie să cadă în brațele strategice și în controlul strategic al Federației Ruse. Asta joacă și Republica Moldova. Știe că nu se va duce în NATO și joacă un fel de neutralitate, inclusiv față de Federația Rusă”, a conchis Dungaciu.