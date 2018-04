DJ-ul Avicii, într-un documentar recent: „Făcusem 813 show-uri în 8 ani, eram epuizat. Le-am spus: O să mor”

În 2016, după o lungă luptă cu dependența de alcool, cu depresia și anxietatea, care au culminat cu o pancreatită acută și o intervenție chirurgicală de extirpare a apendicelui și colecistului, Avicii a anunțat că vrea să se retragă din lumina reflectoarelor.

În documentarul „Avicii: True Stories”, Avicii povestea cum tentativa sa de a renunța o perioadă la lumea muzicii s-au lovit de refuzul managerilor săi de a înțelege situația în care se afla tânărul, relatează digi24.ro.

„Le-am spus asta. Nu o să mai pot susține concerte. Făcusem 813 show-uri în 8 ani, eram epuizat. Le-am spus: O să mor. Am spus-o de multe ori. Așa că nu vreau să mai aud. Când am decis să mă opresc, mă așteptam la ceva complet diferit. Mă așteptam la sprijin, mai ales având în vedere prin ce trecusem. Am fost foarte deschis cu toți cei cu care am lucrat”, povestea DJ-ul suedez.

El a dezvăluit că a fost presat de managerii săi să continuie cu turneele, deși starea sa fizică și psihică se înrăutățise.

„Toată lumea știe că sufăr de anxietate și că mi-am dat silința. Nu mă așteptam ca oamenii să mă oblige să mai susțin show-uri. Văzuseră cât de bolnav eram din cauza asta, dar am întâlnit multe obstacole când am vrut să mă opresc din a mai concerta”, spunea tânărul.