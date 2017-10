Cum se distrează copiii milionarilor ruși: Stilul lor de viața depășește orice imaginație

Retelele de socializare au devenit reale surse de informatii. In doar cateva minute de navigare, poti afla o multime de lucruri din diverse zone de interes. De la turism, la moda sau politica, noutatile apar de cele mai multe ori mai intai in mediul online si apoi la televizor.

Un singur status pe Facebook se pote viraliza in timp record, iar conturile populare si accesate cu regularitate pot ajunge sa fie urmarite de milioane de oameni. In aceasta categorie se inscrie si un cont care documenteaza viata copiilor milionarilor rusi.

Dupa modelul contului de Instagram care prezinta detaliile din vietile pustilor bogati din America, rusii au decis sa "documenteze" modul in care traiesc tinerii care provin din familii extrem de bogate din Rusia., scrie Protv.ro.

Acestia duc vieti lipsite de orice grija. Bauturile scumpe sunt nelipsite, la fel si masinile de lux. Multi dintre ei prefera sa calatoreasca cu avionul personal si au animale de companie pe masura celebritatii lor.

Cainii lor poarta accesorii opulente, iar ei ruleaza masinile de lux de parca ar fi jucarii si isi posteaza online poze cu extrasele de cont cu cifre ametitoare.

In cazul lor, ratonii si tigrii sunt animale de companie, iar sampania nu poate fi consumata daca nu vine imbuteliata in sticla placata cu aur.

In plus, pozele cu prietenii nu se pot face oriunde si oricum. Ai nevoie de un peisaj unic sau un decor de vis, iar putinaadrenalina nu are cum sa strice. Un bun exemplu este imaginea de mai jos, in care doi tineri au decis sa se fotografieze la inaltime... pe un avion.

Contul de Instagram Richrussiankids are peste 503 000 de fani, iar postarile publicate strang mii de like-uri.