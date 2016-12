Cum să treci de sărbătorile de iarnă fără kilograme în plus

Mesele îmbelșugate sunt „la modă” în aceste zile. Cârnați, friptură, sarmale, cozonaci și multe alte bunătăți ne fac cu ochiul. Din patria celor cu probleme de greutate, vin câteva reguli de bază pentru ca Sărbătorile să nu se sfârşească în mod neplăcut, cu câteva kilograme în plus pe cântar.

Mai precis, nutriţionistul american Kari Kooi din Houston vă propune un plan accesibil de menţinere a greutăţii în parametri normali, fără a vă priva de bunătăţi, scrie csid.ro.

1.Prima regulă ar fi să purtaţi haine sexy, cât mai strâmte. Vestimentaţia care se mulează pe corp în limita decenţei vă va feri de excesele alimentare pentru că orice abuz se va vedea cu ochiul liber. În plus, disconfortul dat de balonare nu este tocmai ceea ce vă doriţi în zilele festive.



2.Nu ocoliţi micul dejun! Regula este deja ştiută: o masă copioasă în prima parte a zilei vă va ţine departe de abuzurile alimentare de peste zi, mai ales dacă include proteine de calitate din ou şi iaurt.



3.Feriţi-vă de biscuiţi şi alte gustări calorice! Dacă vi se face foame între mese, nu aşteptaţi următorul festin fără să consumaţi nimic. Însă optaţi pentru câteva migdale sau un fruct în detrimentul dulciurilor hipercalorice.



4.Nu abuzaţi de sucuri dulci. Cu siguranţă, majoritatea gazdelor au pregătit pentru oaspeţi şi rezerve impresionante de băuturi dulci. Un pahar de poftă nu dăunează nimănui, însă dacă la finalul zilei aţi dat gata o sticlă, există riscul să fi dublat numărul de calorii consumat peste zi.



5.Consumaţi alcool cu moderaţie! Şi dacă se poate, opriţi-vă la un pahar de vin roşu sau de şampanie. Multe băuturi alcoolice cremoase au sute de calorii şi nu fac altceva decât să vă sporească pofta de mâncare.



6.Faceţi mişcare! Adică nu uitaţi de regula celor 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi. Profitaţi de zăpadă, plimbaţi-vă, patinaţi, schiaţi şi aduceţi-vă aminte de copilărie, când frigul nu era deloc o corvoadă.



7.Dormiţi suficient! Pe lângă faptul că odihna la final de an este mai mult decât necesară pentru a vă reîncărca bateriile, vă va feri şi de excesele alimentare. Încercaţi să dormiţi 7 ore pe noapte.

