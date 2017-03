Cum să dezvoltăm orașul fără a-l distruge? Soluțiile propuse de Victor Chironda

Pentru a dezvolta orașul Chișinău nu este nevoie să reconstruim centrul istoric, să înălțăm clădiri moderne și colorate, este necesar de a planifica procesul de creștere a urbei. O spune activistul civic Victor Chironda. Într-o postare pe blogul său, Chironda oferă soluții pentru problemele cu care confruntă locuitorii orașului Chișinău.

„Una din marile probleme ale orașelor moderne este supraconcentrarea. O dată cu dezvoltarea orașului și creșterea populației, oamenii au nevoie de mai mult spațiu locativ, spațiu pentru oficii și servicii.

Tendința naturală este de a amplasa noile clădiri în centrul orașului. Pentru că e cel mai ușor și mai comod. Rețele deja există, totul e aproape, concentrarea de oameni e mare, respectiv și prețul final per metru pătrat va fi destul de mare.

Unele orașe, precum Chișinăul, preferă să nu se gîndească tare mult la aspectele negative ale acestei ”strategii” de dezvoltare. Investitorii pur și simplu rad de pe fața pămîntului clădirile vechi și îndeasă acolo blocuri imense, cu multe etaje. Pentru că pot.

Cel mai relevant exemplu este clădirea din spatele fostei Ambasade a Franței. Argumentul general al acestor oameni este că ”orașul trebuie să se dezvolte”, spune Victor Chironda.

„Nu cred că trebuie să explic aici care sunt minusurile unei astfel de strategii de dezvoltare. De la creșterea presiunii pe rețele pînă la supraaglomerarea zonei sau de la pierderea centrului istoric și a patrimoniului arhitectonic pînă la gentrificare. Toate aceste probleme au determinat orașele moderne să regîndească și să planifice procesul inevitabil de creștere a urbei”, adaugă Chironda.

„Aspern Seestad este un proiect de dezvoltare urbană în nord-estul orașului Viena. Acest proiect prevede construcția de la zero a unui supercartier în districtul 22 al orașului, pe o suprafață de mărimea a 340 de terenuri de fotbal (240 hectare), care va crea condiții ”high-quality living” pentru peste 20 mii de locuitori și cam același număr de locuri de muncă.

În cadrul cursului de ”Urban Planning and Urbanism” pe care îl urmez la Viena, am vizitat acest cartier în devenire și am discutat cu unul dintre managerii proiectului”, conchide Chironda.

Conceptul e simplu. Municipalitatea alocă, planifică și pregătește un spațiu pentru noul cartier iar investitorii și companiile de construcții își realizează proiectele în acest spațiu.

