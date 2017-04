Cum obții un împrumut pe card, în orice colț al țării te-ai afla?

Ai rămas fără bani, iar până la salariu mai este încă mult timp? Pentru ca să te poți descurca mai departe fără griji, poți lua un împrumut online – fără să ieși din casă, fără a semna hârtii.

Evită cheltuielile neprevăzute cu un împrumut online

Știm cu toții că ultimele zile ale lunii sunt, de obicei, cele mai grele din punct de vedere financiar – salariul e pe sfârșite, iar până la următorul mai este destulă vreme. În plus, din moment ce încep să apară și facturile, avem impresia că am nimerit într-un cerc vicios. Pentru a-ți putea continua activitățile de zi cu zi în mod obișnuit, fără stres din cauza lipsei banilor, există primul și singurul serviciul de creditare 100% online, din țară - Vcredit.md. Astfel, poți lua un împrumut de până la 3000 lei, fără să ieși din casă, având alături doar buletinul, cardul bancar și un calculator/telefon conectat la internet. După ce vei completa formularul de aplicare, experții creditari vor analiza cererea în cel mult 1 oră și imediat după aprobare, suma solicitată va fi transferată direct pe cardul tău. Este important să știi că primul credit este absolut gratuit. Adică nu se va aplica dobândă sau comision, returnând astfel, exact suma pe care ai împrumutat-o, fără niciun leu în plus. Termenul de rambursare a creditului este între 10 și 30 zile maximum.

Împrumută fără să te deplasezi la oficiul creditorului

Vcredit.md oferă asistență financiară rapidă prin împrumuturi mici, de scurtă durată, printr-o modalitate cât mai simplă și avantajoasă pentru fiecare și anume în regim 100% online. Pentru a lăsa o cerere de împrumut trebuie să accesezi site-ul www.vcredit.md și să te înregistrezi, creând un cont personal, după care completează formularul de aplicare. Acest proces nu va dura mai mult de 7 minute, urmând să primești răspunsul timp de 1 oră maximum din momentul depunerii. În cazul aprobării cererii, suma solicitată va fi transferată imediat, direct pe cardul personal.

Oferim împrumuturi urgente fără adeverințe și fidejusori

Vcredit.md oferă posibilitatea ca întreg procesul de creditare să fie 100% online, astfel că poți solicita un împrumut din orice colț al țării, banii urmând să-i primești direct pe cardul personal.

Toate datele se completează online, direct pe site. Nici o hârtie în plus.

Decizie rapidă - răspunsul la cerere îl primești în cel mult 1oră.

Banii sunt transferați direct pe card. Nu mai este nevoie să vii la oficiu după suma solicitată.

Fără fidejusori. Banii se oferă fără ca să mai fii nevoit să rogi pe cineva să accepte să fie persoana garant pentru suma contractată.

Fără adeverințe. Nu solicităm acte de la locul de muncă sau alte certificate.

Împrumutul de la Vcredit.md este un serviciu confortabil și avansat. Procesul de obținere a împrumutului în regim 100% online este unicul din Republica Moldova, astfel, finanțarea rapidă devine tot mai accesibilă pentru fiecare, indiferent de localitate.



