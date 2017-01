Cum este văzut Guvernul Filip la Bruxelles? Europarlamentar român: Prost! Acest Guvern este considerat ca fiind unul nedemocratic!

Relațiile Bruxelles-ului cu partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt puse sub semnul întrebării pentru că nu există încredere în Guvernul de la Chișinău și, evident, nici în Partidul Democrat, nici în oligarhul Plahotniuc, care conduce de fapt Guvernul. Declarația aparține europarlamentarului român Monica Macovei și a fost făcută într-un interviu pentru Report.md. Mai mult, Guvernul Filip este considerat la Bruxelles ca fiind unul nedemocratic, spune Monica Macovei.

„Report.md: Cum este privit acum la Bruxelles acest Guvern? Monica Macovei: Prost! Acest Guvern este considerat ca fiind unul nedemocratic. Este acceptat de partenerii externi în sensul că se mai discută, dar asta nu înseamnă că suntem ca acum 2-3 ani, când Moldova era țara cu coroniță din tot Estul Europei. Relațiile cu partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt puse sub semnul întrebării pentru că nu există încredere în acest moment în Guvernul de la Chișinău și, evident, nici în Partidul Democrat, nici în oligarhul Plahotniuc, care conduce de fapt Guvernul. Vorbim de foarte multe riscuri, inclusiv de imagine pentru țară”, spune Monica Macovei.

Europarlamentarul spune că dezamăgirea privind rezultatele scrutinul prezidențial din Moldova este mare la Bruxelles.

„Toată lumea e nemulțumită de rezultatul acestor alegeri. Ce să discutăm cu Igor Dodon - integrarea Moldovei în Federația Rusă sau în spațiul sovietic?”, adaugă Macovei.

Potrivit Monicăi Macovei, „Legea amnistiei fiscale”, este inacceptabilă, iar UE va trimite bani în Moldova doar ca să contribuie la bunăstarea oamenilor simpli.

„În nici un caz nu s-a discutat la Bruxelles despre acest proiect. Eu am primit de la Amnesty International Moldova un raport vizând acest proiect. De asemenea, „Expert Forum” din România a făcut un raport în legătură cu acest proiect de lege. Eu am știut, pentru că m-a interesat subiectul. Reacția Băncii Mondiale, care a venit imediat după adoptarea în prima lectură, a fost că proiectul nu e ok... Deci, dacă te interesezi știi, dar nu a fost o dezbatere la Bruxelles în legătură cu acest proiect. Ca să înțeleagă toată lumea - sub un titlu aparent anost și care nu are nimic cu amnistia fiscală, se încearcă o amnistie fiscală. Amnistie fiscală înseamnă că banii furați de la oameni nu mai pot fi confiscați. Plus riscul de creștere și mai mare a evaziunii fiscale, riscul de creștere a corupției și spălării banilor, riscul pentru sectorul bancar de imagine și de încredere. Știm bine că sectorul bancar funcționează pe încredere. Dacă nu este încredere în bănci, oamenii nu se duc cu banii la bancă și băncile dau faliment, ori o societate se dezvoltă cu ajutorul sistemului bancar care, de exemplu, oferă împrumuturi pentru începerea diverselor afaceri”, adaugă Monica Macovei.

Potrivit europarlamentarului român, șase organizații neguvernamentale din România au cerut deja președintelui Iohannis, Parlamentului și Guvernului României să oprească finanțarea pentru Republica Moldova dacă trece această lege a amnistiei fiscale.