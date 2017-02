Cum deosebeşti adevărul de fals. Topul presei de calitate

Forbes publică „10 publicaţii unde vei găsi fapte reale”, cercetând piaţa SUA. Iar The New Yorker arată cum întrebările esenţiale ale unui jurnalist pentru a crea o ştire s-au transformat într-un delir de dubii astfel încât a fi jurnalist înseamnă a te întreba dacă nu cumva oficialii nu-şi bat joc.

Preşedinţia lui Donald Trump a introdus un termen: alternative news.

Practic, în ciuda evidenţei, stafful Donald Trump prezintă drept adevărată o versiune proprie asupra realităţii. Mai mult, în social media, dar şi pe internet, proliferează fake news-ul. Motiv: felul în care google.com indexează postările, pe baza popularităţii acestora. The New Yorker arată cum întrebările jurnalistului ce, cine, când, cum, unde, de ce? care desenează-conturează Ştirea au adăugat „Are you fucking kidding me?”, „Am I dreaming?”, „Have you no shame?”. Autorităţile ignoră realitatea şi preferă propaganda, rupând orice barieră a evidenţei, informării şi adevărului.