Actorul Charlie Sheen a dezvăluit miercuri în cadrul emisiunii ”Good Morning America” ce a simțit când a aflat că este bolnav. Astfel, toată lumea a putut afla cum a reacționat Charlie Sheen când a aflat că e infectat cu HIV. El spune că a fost tentat să recurgă la un gest extrem.

”În ziua în care am fost diagnosticat, am vrut imediat să înghit un glonț. Însă mama mea era acolo și nu am vrut să fac acest lucru în preajma ei sau să o las în postura de a curăța acea mizerie. Apoi, s-a întâmplat altceva. Ei mi-au dat un pumn de pastile și mi-au spus să merg acasă și că o să continui să trăiesc”, a povestit actorul.

”Dacă aș fi fost însă diagnosticat cu o formă de cancer la creier sau cancer de stomac, ori vreo formă de meningită, acum nu am mai fi stat de vorbă aici, a continuat Sheen care a explicat că în prezent privește HIV ca pe o modalitate prin care-i poate ajuta pe alții. Mă simt de parcă aș purta o torță pentru o mulțime de oameni care suferă de același lucru”, a explicat actorul de 51 de ani, scrie upi.com.

El a mai spus că este mulțumit de faptul că este implicat într-un studiu al agenției Food and Drug Administration pentru testarea unui medicament denumit PRO-140, care ar urma să obțină aprobarea de a fi vândut pe piață.

Celebrul actor în vârstă de 51 de ani a mărturisit în noiembrie 2015 că se luptă de ani buni cu virusul HIV, pe care l-a luat din cauza comportamentului său sexual iresponsabil. Deși credea că acest lucru îi va distruge cariera, Charlie Sheen reușește să facă bani frumoși și de pe urma acestei afecțiuni. Starul din ”Anger Management” a devenit imaginea unor prezervative revoluționare, care „nu reduc deloc plăcerea sexuală”, ”sunt imposibil de rupt” și vor proteja 100% oamenii de bolile cu transmisie sexuală, iar astfel nu vor risca să se îmbolnăvească ca el.

Actorul a recunoscut recent într-un interviu că probabil trebuia să fie mai responsabil și mai atent la sănătatea lui în anii de sex sălbatic și petreceri interminale, perioadă în care a fost infestat și cu virusul HIV.