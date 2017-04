Cu cine a negociat Leancă funcția de la MAEIE? Sîrbu și Munteanu: În Consiliul Alianței nu s-a discutat despre așa ceva

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare neagă informația precum că majoritatea i-ar fi promis preşedintelui PPEM, Iurie Leancă, funcţia de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în Guvernul Filip. Democratul Sergiu Sîrbu susţine că dicuțiile cu Iurie Leancă din vara anului trecut s-au axat strict pe „colaborarea parlamentară în scopul integrării europene”, fără a se vorbi despre vreo funcție anume, iar Valeriu Munteanu nu-și amintește să fi existat astfel de discuții în cadrul Consiliul Alianței.

„Nu am discutat şi nici nu se duc astfel de discuţii. Am discutat doar anul trecut cu Iurie Leancă ce ţine de colaborarea parlamentară în scopul integrării europene. Mai mult nimic. Nu am auzit să-i fi propus cineva funcţia de ministru de externe”, a declarat Sergiu Sîrbu în cadrul emisiunii „În PROfunzime” de la PRO TV Chişinău.



Nici vicepreşedintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, nu-și amintește ca Iurie Leancă să fi primit vreo promisiune în acest sens din partea guvernării.

„Nu s-a discutat această chestiune la Consiliul Alianței. Partidul său nu se află la guvernare. El multe vrea. Să ajungă mai întâi la guvernare, apoi să pretindă la funcţie”, a adăugat Valeriu Munteanu, scrie IPN.

Pe de altă parte, deputatul PSRM, Vladimir Ţurcanu, a declarat că Iurie Leancă se află demult la guvernare şi votează împreună cu deputatul Eugen Carpov toate proiectele înaintate de majoritatea parlamentară.

Precizăm că liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, a anunțat în cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21 că, în viitorul apropiat ar putea prelua funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în Guvernul Filip.

Leancă susține că discuțiile pe marginea acestui subiect au început încă în vara anului trecut, atunci când PPEM a semnat un acord de colaborare cu actuala majoritate parlamentară.