Critici la adresa lui Țuțu în Parlament: Zotea îl întreabă ce limbă vorbește, iar Ciobanu îi recomandă să facă exerciții de lectură înainte de a ieși la tribună

„Dumnevoastră, dle autor, ce limbă vorbiți”, l-a întrebat Zotea.

„Mă scuzați vă rog, dar nu are nicio relevanță cu proiectul dat. Este scris expres, în limba de stat. Ce limbă avem noi”, o întreabă, la rându-i, deputatul democrat pe liberală, la care îi răspunde că „Limba română”. „Așa scrie în Constituție?”, nu cedează Țuțu, iar disputa este întreruptă de speakerul Parlamentului.

Ulterior și deputata PLDM, Maria Ciobanu, l-a luat la rost pe deputatul de la tribună, după ce acesta a confundat expresia „apartenență etnică”, menționând „aparență etnică”.

„Dle Țuțu, ce înseamnă aparență etnică”, l-a întrebat Ciobanu.

„Dvs. știți foarte bine ce înseamnă asta, la noi în Republica Moldova... poate este o greșeală, atunci o să excludem”, a răspuns Țuțu.

„Iată dle Țuțu ce înseamnă a nu cunoaște limba română. Eu vă sugerez colegial să faceți niște exerciții de lectură înainte de a veni la tribuna centrală. Dvs. ați schimonosit astăzi o sumedenie de cuvinte, fapt inadmisibil în Parlamentul Republicii Moldova”, a declarat Maria Ciobanu, fiind întreruptă de Andrian Candu.

„În Parlament încercăm să nu dăm lecții unul altuia și fiecare are o anumită pregătire. Fiecare persoană are dreptul și la inițiativă legislativă și să vină la tribună să-și expună viziunea, și să prezinte proiectul de lege. Dvs. ca o colegă foarte bună, pe parcursul a patru ani, ar fi trebuit să fiți cea care încurajează persoanele, inclusiv ca dnul Țuțu, să învețe limba. Da, fiindcă asta înseamnă colegialitate, asta înseamnă omenie și să fie solidar, dar fiecare dintre noi am uitat de acest lucru și trebuie să revenim la cei 7 ani de acasă. Da, vă țin morală, fiindcă în acest Parlament se întrec măsurile și se depășesc. Ar fi bine să fiți solidari cu dl Țuțu sau cu alți colegi care vorbesc mai puțin limba română și să-i ajutăm să vorbească mai bine, dar nu să facem critici”, a menționat Candu.

Mai mult, la final de prezentare, președintele Parlamentului l-a lăudat pe Constantin Țuțu pentru prezența sa: „Dle Țuțu, sunteți tot mai bun în activitatea parlamentară, chiar dacă dna Ciobanu v-a criticat”.