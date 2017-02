Crima de la Străşeni. Cum a ajuns un învinuit la Spitalul de Psihiatrie și ce spune mama băiatului

Vitalie Vlad, unul din cei patru minori care au participat la crima de la Străşeni din noaptea de 25 noiembrie 2016, este internat la Spitalul de Psihiatrie, unde va fi supus unei expertize psihiatrice. Procedura este una obişnuită în astfel de cazuri, susţine apărătorul minorului, doar că, de obicei, învinuiţii de omor sunt examinaţi ambulatoriu. În acest caz, decizia de a-l interna pe minor a fost luată de o comisie de experţi, care au ţinut cont de mai multe certificate medicale prezentate de mama lui Vitalie, care demonstrau că, în ultimii ani, acesta a avut traumatisme cranio-cerebrale, fiind supus tratamentului cu substanţe tranchilizante.

Potrivit Ziarului de Gardă, Gheorghe Cobzac, avocatul lui Vitalie Vlad, susţine că decizia de a-l transfera pe clientul său din penitenciar la Spitalul de Psihiatrie este una care are la bază cerinţele legii, iar demersul a venit din partea procurorului care instrumenta dosarul şi nu din partea sa, aşa cum anunţa presa.

„Conform Codului de Procedură Penală, în momentul când o persoană este învinuită de o infracţiune excepţional de gravă, şi anume, de omor, organul de urmărire penală, adică procurorul, este obligat să dispună o expertiză psihiatrică pentru a stabili starea de discernământ a persoanei, adică dacă acea persoană este sau nu responsabilă. Deşi în presă s-a spus că avocatul ar fi cerut asta, acest lucru nu corespunde adevărului. Eu nu am cerut expertiza. Iniţial, ne-au chemat pe noi şi ni s-a adus la cunoştinţă că se dispune expertiza ambulatorie, adică Vitalie urma să fie examinat timp de câteva ore, de către o comisie de experţi, privitor la starea sa de responsabilitate în momentul comiterii infracţiunii. Întrebările erau formulate de procuror, s-a întocmit un proces-verbal. Noi am semnat. Nu am depus vreo cerere sau vreun demers.

Am zis că trebuia să se stabilească starea, pentru că eu consider că, inclusiv societatea, când află de o crimă atât de gravă, omorul unei minore de 14 ani, cu cruzime şi bestialitate, cum se vorbeşte, se întreabă dacă cei care au comis acest omor sunt sănătoşi la cap sau nu. Dar, şi legea asta stabileşte”, relatează apărătorul.

Astfel, iniţial, a fost numită expertiza ambulatorie, fără internarea minorului în spital, doar că, între timp, au apărut mai multe circumstanţe noi.

„Între timp, am întrebat mama dacă el (Vitalie, n.r.) a avut traume pe parcursul vieţii, pentru ca examinarea lui să fie cât mai obiectivă. Mama a adus cartela medicală, fişa lui de ambulatoriu, de mic copil. De la naştere, apoi în 2006, în 2009, Vitalie a avut traume cranio-cerebrale. În cartelă e scris că a fost examinat de neurolog, de psihoneurolog. De mai multe ori, i-au fost administrate calmante. Toate documentele au fost prezentate procurorului şi experţilor. Ulterior a venit avizul Spitalului de Psihiatrie precum că ei nu pot emite o concluzie în privinţa stării de discernământ a lui Vitalie, pe motiv că examinarea lui necesită mai mult timp, în staţionar. Mie nu mi s-a comunicat acest aspect, despre care am aflat doar la judecată, când se examina prelungirea arestului. Procurorul, primind raportul experţilor, a înaintat demers la judecată pentru a cere acordul judecătorului de instrucţie şi a-l interna pe învinuitul Vitalie Vlad în staţionar. Demersul a şi fost acceptat de judecătorul de instrucţie. Noi am lăsat decizia la discreţia instanţei. Chiar mama lui Vlad singură a spus: „aş vrea să fie examinat de medici, pentru a afla ce e cu copilul meu”. Şi pe ea o interesează”, susţine avocatul lui Vitalie Vlad.

UNIMEDIA amintește că o minoră de 14 ani din Strășeni a fost dată dispărută în ziua de 25 noiembrie, iar după trei zile trupul fetei, a fost găsit de mai mulți voluntari care au mers în căutarea fetei. Expertiza medico-legală a arătat că minora a fost lovită în cap, de nenumărate ori, cu un obiect greu, iar în urma rănilor a murit.

Drept urmare, patru tineri sunt suspectați de omorul tinerei din Strășeni. La moment trei minori au fost reținuți, iar al treilea suspect, un minor de 13 ani, este cercetat în libertate.