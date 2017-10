Coşmarul unei prostituate pe Facebook: deşi are un cont curat, pentru familie şi prieteni, reţeaua de socializare ştie cu ce se ocupă de fapt

„Leila” este o prostituată care are două identităţi. Pe Facebook are un cont curat, cu o adresă de e-mail personală şi numele real. Prin intermediul acestuia interacţionează cu prieteni şi membri ai familiei, care majoritatea nu ştiu cu ce se ocupă. Cealaltă identitate a sa, de prostituată, nu este prezentă pe Facebook. Pentru aceea foloseşte o adresă de e-mail diferită, un alt număr de telefon şi o poreclă.

Facebook urmăreşte utilizatorii peste tot pe internet şi a început să-i recomande femeii, la începutul acestui an (la secţiunea People You May Know) unii dintre clienţii ei obişnuiţi. La rândul lor, aceştia o văd pe Leila în aceeaşi secţiune. Facebook nu ar trebui să ştie legătura dintre aceşti oameni, dar, cumva, o ştie. Mulţi dintre clienţii Leilei nu cunosc numele real al femeii, dar văzându-i imaginea de profil află această informaţie, precum şi unde locuieşte. Nici clienţii nu îşi doresc ca femeia cu care se întâlnesc doar pentru sex să le ştie numele.

Compania refuză să ofere informaţii despre algoritmii folosiţi pentru a sugera noi prieteni unui utilizator. Se ştie doar că sunt folosite peste 100 de semnale - pasiuni, prieteni comuni, contacte încărcate - pentru popularea secţiunii. Astfel, Leila nu ştie cum a ajuns Facebook să ştie cu ce se ocupă ca apoi să parcurgă paşii necesari pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple.