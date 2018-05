Copiii din Moldova vor putea studia profesiile viitorului. Află cum se transformă educația din Moldova

1. Cum a apărut ideea proiectului?

Ideea proiectului a apărut ca urmare a activităților pe care le desfășurăm la „Tekwill” și prin prisma convingerilor că fiecare copil are dreptul la șanse mai bune în viață, or multe dintre abilitățile necesare nu se regăsesc în materialele școlare. Pentru noi, echipa de la „Tekwill”, acest fapt a fost reconfirmat de numărul în creștere al elevilor care își doresc să frecventeze cursurile organizate de noi – peste 700 de copii lunar, pentru care „Tekwill” începea să devină neîncăpător. Am văzut curiozitate. Am văzut pasiunea pentru cunoștințe. Și am văzut dorința părinților care își doresc mai mult pentru copii lor. Acesta a fost semnalul că avem o generație ambițioasă și plină de vise, iar noi trebui să le creăm oportunități de dezvoltare. Un alt argument pentru noi este faptul cert că domeniul educației în RM întâmpină diverse dificultăți, iar studiile adaptate cerințelor practice de pe piața muncii lipsesc. Mai mult, la nivel mondial, aproximativ 65% dintre joburile care vor fi solicitate în următorii ani vor necesita cu totul alte abilități decât cele care sunt studiate în prezent în școli. Urmând propriile concluzii din experiențele anterioare, înțelegem că nu putem rămâne indiferenți și că e nevoie să acționăm, iar pentru asta am lansat TwentyTu – un proiect care nu substituie programele școlare, ci vine să completeze sistemul educațional actual, pentru a oferi copiilor și profesorilor noi posibilități de cunoaștere.





2. Ce cursuri vor fi predate în cadrul proiectului TwentyTu?

Cursurile absolut GRATUITE vor fi divizate pe categorii de vârstă (7-12 și 13-19 ani) și vor fi orientate pe învățarea practică, dezvoltarea creativității și logicii, a comunicării interpersonale, cultivarea spiritului de echipă, dar și alfabetizarea digitală. Acestea le vor dezvolta abilitățile necesare pentru a aplica într-un mod practic și interactiv concepte științifice și inginerești.Discutând aproape zilnic cu angajatorii din sector, înțelegem că anume acestea vor fi importante în viitor.Cursurile vor acoperi domenii precum robotică, programare interactivă, aplicații mobile, astronomia VR (prin realitatea virtuală), inteligență artificială, antreprenoriat, dezvoltare personală etc. și se vor desfășura în perioada ianuarie 2019 – mai 2022. Puteți afla mai multe pe twentytu.md.

3. Cum au fost selectate cursurile?

Curriculumul inovativ TwentyTu se bazează pe o cercetare minuțioasă. Am chestionat aproximativ 250 de elevi și profesori, pentru a reconfirma așteptările lor. Mai mult, am creat și un Consiliu Consultativ alcătuit din 44 de persoane notorii din diasporă și din țară, care activează în domenii precum educație, IT, business, organizații internaționale și alte domenii relevante, iar experiența lor a reprezentat un suport foarte important pentru dezvoltarea proiectului. Am încercat să identificăm oameni cât mai diverși, dar care cred într-un scop comun și își aduc aportul pentru comunitate zi de zi. Cunoașteți-i pe http://twentytu.md/consiliul.html

4. Cine va putea participa și cum vor fi selectați participanții?

Oricine are un calculator și conexiune la Internet va putea urma cursurile online, absolut gratuit. Ele vor fi oferite în 30 de sesiuni separate, a câte 15 minute fiecare. Fiecare curs va presupune și o lecție publică offline. Altfel spus, echipa de instructori se va deplasa în 6 regiuni ale țării, pentru a fi cât mai aproape de beneficiari.

5. TwentyTu este cel mai ambițios proiect educațional din țara noastră. De când va începe transformarea educației, iar elevii vor putea studia materiile într-un mod interactiv?

TwentyTu este următorul proiect ambițios după „Tekwill”, prin care ne-am demonstrat nouă înșine că lucrurile mari sunt posibile, de aceea ne propunem ca, începând cu ianuarie 2019, cursurile extracurriculare în cele 10 domenii ale viitorului să fie deja accesibile pentru elevi și adolescenți. Pentru ca acest lucru să fie posibil, iar un număr cât mai mare de tineri să aibă acces la educație de calitate, în prezent desfășurăm o amplă campanie de colectare a fondurilor. Este o misiune despre care mulți spun că e practic imposibilă, dar noi credem în puterea transformatoare a educației și credem în puterea comunității de a realiza lucruri importante împreună. Ne propunem ca până la sfârșitul lunii iulie să adunăm resursele preconizate pentru dezvoltarea cursurilor, a programului de studiu și pentru instruirea profesorilor. Astfel, începând cu luna august 2018 până în martie 2019 vom definitiva curriculumul și vom începe partea de implementare propriu-zisă a proiectului TwentyTu.

6. Care sunt costurile proiectului?

Transformarea educației este o misiune ambițioasă, iar acest angajament comun este suma eforturilor de echipă ale întregii comunități. De aceea, ne propunem să colectăm în următoarele 3 luni jumătate de milion de euro, cu ajutorul cetățenilor din țară și de peste hotare, al companiilor private și al donatorilor internaționali. Toate acestea – pentru a oferi educație în domeniile viitorului pentru cca 80.000 de elevi și 2200 de profesori. Campania de colectare de fonduri e în continuă desfășurare și mizăm foarte mult pe suportul tuturor, iar fiecare contribuție, oricare ar fi suma, reconfirmă necesitatea acestui proiect ambițios pentru viitorul tinerilor din țara noastră. Până pe 22 iulie, îi invităm pe toți să contribuie la transformarea educației din Moldova pe platforma www.twentytu.md.