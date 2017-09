Controversata Maria Şarapova face dezvăluri în

Maria Şarapova şi-a lansat recent cartea "Unstoppable: My life so far", în care îşi povesteşte viaţa şi vorbeşte inclusiv despre scandalul de dopaj în care a fost implicată. Pe 20 septembrie, Şarapova şi-a prezentat cartea în Los Angeles, unde s-a întâlnit şi cu o regizoare româncă.

Tenismena din Rusia este în continuare un personaj foarte controversat la nivel mondial. Unii o adoră, alţii o condamnă pentru scandalul de dopaj în care a fost implicată. Însă, în continuare, vinde foarte bine. Carte ei, "Unstoppable: My life so far", s-a vândut în numai puţin de 50.000 de exemplare în prima zi.

Pe 20 septembrie, Şarapova şi-a prezentat cartea în faţa publicului său din Los Angeles. Acolo s-a întâlnit şi cu Delia Antal, o regizoare născută în România, care lucrează cu vedetele de la Hollywood. Ea a venit împreună cu fiul ei, Aidan Sunrise, care împlinit patru luni chiar în ziua în care Şarapova şi-a lansat cartea în Los Angeles.

Într-un interviu acordat recent celor de la BBC, Sharapova a declarat că priveşte numai înainte, referindu-se la cariera din tenis, transmite Mediafax.