Contribuie la schimbarea și dezvoltarea Moldovei, dar revenirea acasă nu o vede. Povestea lui Viorel Roșcovan

Un tânăr profesionist și ambițios din diasporă reușește să gestioneze portofolii imense de investiții din Olanda, dar și să creeze cele mai de succes platforme de crowfunding din Moldova, care a acumulat peste 2 milioane de lei pentru dezvoltarea rurală.

Crede că implicarea activă a diasporei, independent de doleanțele celor de la guvernare, va avea efecte pozitive, de aceea, își pune mari speranțe în Offline-ul Adoptă un Vot, care va avea loc în acest week-end la Veneția.

Vedeți mai jos un interviu cu Viorel Roșcovan, realizat de moldovatimes.com.

Natalia Ghilașcu: Dragă Viorel Roșcovan, de mai bine de zece ani, ați reușit să obțineți o experiență internațională de predare și cercetare a domeniului economic și investițional la cele mai prestigioase companii și universități din Europa. La care proiecte vă focusați cel mai mult în prezent?

Viorel Roșcovan: În prezent activez la cel mai mare fond de investiții olandez, Robeco. Cu o echipă de șapte colegi, toți experți în finanțe, administrăm un portofoliu de investiții în valoare de peste 10 mlrd euro. O bună parte din timp o dedic discuțiilor cu clienții, pentru a le identifica necesitățile investiționale. În acest sens, am o viață mai mult de aeroport. De asemenea, mă ocup de dezvoltarea strategiilor de investiții, care să satisfacă necesitățile identificate ale clienților.

Sunt implicat și în câteva proiecte de suflet legate de Republica Moldova. Împreună cu Elena Zgardan și Dumitru Vicol am fondat platforma Guvern24. Anul trecut, împreună cu sprijinul Programului Naționilor Unite de Dezvoltare, am lansat un instrument al finanțării colective pentru Administrațiile Publice Locale din Moldova. În rezultat, peste 20 de localități în acest an vor beneficia de proiecte relevante comunității. Aceste proiecte vor fi implementate datorită implicării comunității locale și a diasporei, care au contribuit la finanțarea acestor proiecte, alături de agențiile de dezvoltare internaționale.

Natalia Ghilașcu: Ați obținut în trecut premii valoroase, cum ar fi Premiul Lamfalussy din partea Băncii Centrale Europene (European Central Bank), acordat anual pentru doar 5 cercetători promițători din întreaga lume. Cui se datorează acest succes?

Viorel Roșcovan: Fundamentele caracterului meu pedant și ambițios le-am dezvoltat în familie, de la părinți. Acești piloni i-am dezvoltat cu adevărat în Olanda, o țara cu o cultură competitivă de invidiat pentru multe națiuni. Nu in zădar, Olanda, care are o suprafață similară Moldovei, a dat naștere unor lideri globali cum ar fi Shell, Heiniken, Unilever, Philips și multor altora.

Natalia Ghilașcu: Ați fost declarat „Profesorul anului 2013” și „Profesorul anului 2014”, într-o instituţie de top din Europa, mai exact, Rotterdam School of Management din Olanda. În calitate de profesor asistent de Finanţe, ce diferențe de abordare vedeți în ceea ce privește aplicarea metodelor de predare în Olanda și modul de abordare față de studenți, de care ar trebui să se ghideze profesorii din Moldova?

Viorel Roșcovan: După mine, a profesa presupune un proces creativ, generator de cunoștințe. Nimic nu poate fi comparat cu plăcerea de a ține o lecție, cu sentimentul de a-i face pe studenţi să înţeleagă fundamentele unei teme. Deși toată informația din lume se conține în cărți, pe internet, doar prin discuții putem afirma că ne învățăm cu adevărat să gândim și să generăm idei. În acest proces al cunoașterii, profesorul are rolul de stimulare și moderare a discuțiior, de a motiva și de a le trezi curajul să-și expună opinia. În acest sens, relația profesor-student, în viziunea mea, ar trebui să fie una profesională, dar mai puțin formală.

Natalia Ghilașcu: Așa cum investițiile străine directe scad în țara noastră, acestea pot avea un impact enorm asupra creșterii economice. Care sunt recomandările de bază care ar trebui să le ia Guvernul Moldovei în calcul ca să remedieze această situație?

Viorel Roșcovan: Corupția este rădăcina tuturor problemelor țării noastre. Cu cât mai mult timp vom ignora acest fenomen, cu atât mai lungă e calea spre o economie prosperă și asigurarea unui trai decent. Guvernul Moldovei ar trebui să renunțe la practicile de a gestiona cu țara în interesele clanurilor oligarhice și să implementeze urgent reforme printr-o guvernare transparentă. Cetățeanul de rand, în schimb, ar putea stimula acest proces cu mai multă implicare.

Natalia Ghilașcu: Ați declarat anterior că lipsa de servicii calitative și diversificate oferite de sistemul bancar din Moldova se datorează unui sistem neconcurenţial, iar digitalizarea tuturor plăţilor ar rezolva o bună parte din probleme. Cât de digitalizată a reușit să fie acum Moldova și unde vedeți îmbunătățiri care să promoveze sectorul de afaceri?

Viorel Roșcovan: Digitalizarea plăților este doar o componentă importantă a transparenței unei economii moderne. Cu regret, constat că această transparență dispare în timp, chiar dacă în fruntea Guvernului se află un ex-ministru al tehnologiilor informationale.



