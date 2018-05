Constantin Codreanu, despre relația sa cu Renato Usatîi: „Pe scurt, am ajuns omul tuturor”

„Una dintre cele mai rușinoase minciuni vehiculate este legătura mea cu Renato Usatîi. Cum să acuzi pe cineva că ar avea înțelegeri secrete cu altcineva dacă singurul argument este o captură video dintr-un eveniment public? Dar nu mă miră dacă e să ținem cont că Dodon și Șor mă acuză că sunt omul americanilor după întâlnirea pe care am avut-o la Chișinău cu foști membri din stafful lui Donald Trump. Pe scurt, am ajuns omul tuturor”, scrie Constantin Codreanu într-o postare pe facebook.

În aceeași postare, Codreanu a atașat imagini și explicație la ficare apariție de a sa aproape de Renato Usatîi.

„Am atașat niște imagini. Le luăm cronologic. 30 septembrie 2015. Emisiune cu Natalia Morari. După emisiune, în cadrul discuției, ne vine amândurora ideea că ar fi binevenită o dezbatere unioniști vs. antiunioniști”, scrie Constantin Codreanu.

„Următoarea imagine - după ce am încercat să îl contactez telefonic fără succes, pe 2 octombrie, îi scriu lui Renato Usatîi pe Fb. Vedeți textul. Numărul a rămas același”.

„A patra imagine - pe 15 octombrie, organizăm o conferință de presă a Blocului Unității Naționale pentru a vorbi despre Forumul Public și a condamna neinvitarea noastră”.

„În drum spre Info Prim Neo, îl văd pe Renato Usatîi. Acesta organiza un marș pe bulevardul Bănulescu-Bodoni. Fără a mai ezita, merg direct spre el, conștient că suntem live pe privesc.eu. M-am asigurat că sunt surprins cum îi strâng mâna ca să pot spune public, ulterior, că l-am invitat (așa cum i-am invitat în repetate rânduri pe socialiștii lui Dodon) la o dezbatere despre ReUnire. Și dacă ar fi refuzat, să spun că îi este frică și să creăm o mică vâlvă în acest sens”, mai scrie Constantin Codreanu.

Constantin Codreanu mai spune că ar deține mai multe informații compromițătoare asupra altor candidați din cursa eletcorală.

„Sunt înregistrări video cu unul dintre cei care se pretinde mare familist și care este surprins cum își consumă trăirile sufletești și, mai ales, fizice cu un membru al organizației de tineret al partidului. Am primit informații privind un alt concurent care suferă acut de mania jocurilor de noroc și care a fost dus de colegii de partid în repetate rânduri la psihoterapeut pentru a fi ajutat. Am informații și despre trei dosare penale ale unui concurent electoral, în care este direct inmplicată și o rudă cu poziții înalte a acestuia. Etc., etc., etc. Nu voi publica aceste informații compromițătoare și le-am interzis și colegilor care au acces la ele să o facă”, mai scrie Constantin Codreanu în postarea sa.