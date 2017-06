Consiliul European a aprobat ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru R. Moldova. Urmează acceptul Parlamentului European

Consiliul European a aprobat acordul cu privire la asistența macro-financiară pentru Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro.

60 de milioane de euro vor fi acordaţi sub formă de credit, iar 40 de milioane - sub formă de finanţări nerambursabile. Asistenţa are drept scop susţinerea agendei de reforme, se arată într-un comunicat emis de Consiliul European.

„Consiliul a salutat azi decizia negociata impreuna cu Parlamentul European de a aproba asistenta macrofinanciara pentru R Moldova.

E un pas bun inainte, asistenta venind cu conditionalitati care constituie garantii suficiente pentru realizarea reformelor asumate.

Parlamentul European, grupurile sale politice, PPE si ALDE in mod particular, ar trebui sa pastreze o linie similara, echilibrata, nu politizata pe baza sentimentelor familiilor politice de dreapta. Reformele sunt obiectivul, ele trebuie tinute departe de jocul politic”, a scris pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Andi Cristea.

După ce Parlamentul European și Consiliul European va adoptata o decizie finală în acest sens, cele 100 de milione de euro urmează să fie acordate în perioada 2017-2018 în trei tranşe.