Consilierul directorului IS Calea Ferată din Moldova și-a cumpărat televiziune

Postul de televiziune Noroc TV are, de la sfârșitul anului trecut, un nou proprietar și administrator. Compania Noroc Media SRL, cea care administrează postul de televiziune Noroc TV, dar și postul de radio Noroc FM, a ajuns în proprietatea lui Igor Matveiciuc, un tânăr de 29 de ani. Matveiciuc este consilier pe probleme generale al directorului IS Calea Ferată din Moldova, Iurie Topală.

Potrivit informațiilor de la Camera Înregistrării de Stat, tranzacția de vânzare-cumpărare a fost încheiată pe 27 decembrie 2016. Noul administrator al postului de televiziune este interpretul Alexandru Cibotaru, se arată într-o investigație a jurnaliștilor de la anticorupție.md.

Contactat telefonic, Cibotaru a confirmat schimbarea de proprietari ai postului de televiziune și a precizat că în viitorul apropiat urmează schimbări la Noroc TV. „Schimbările nu înseamnă că vom deveni un post mai politizat.

Dimpotrivă, vom reveni la divertisment. Asta este viziunea noului proprietar”, a precizat administratorul Noroc TV. Întrebat despre echipă, Cibotari a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că și la acest capitol vor avea loc schimbări.

Alexandru Cibotari a insistat să ne asigure că Igor Matveiciuc este beneficiarul final al postului de televiziune. „Nu există alți beneficiari. Postul a fost cumpărat de el. Știu că circulă zvonuri, dar vă asigur că acest post de televiziune nu are nimic nici cu Iurie Topală, nici cu Iurie Chirinciuc, și nici cu altcineva”, ne-a mai declarat sursa.

La serviciul de secretariat al IS Calea Ferată, unde am telefonat pentru a discuta cu Matveiciuc, am fost anunțați că acesta a fost dimineață la birou, dar acum nu mai este. Contactat ulterior la numărul de mobil, Matveiciuc ne-a confirmat că a procurat postul de televiziune, precizând că banii i-a adunat, parțial, muncind peste hotare. „O altă parte din bani, de fapt cei mai mulți, i-am împrumutat de la niște prieteni de peste hotare. Eu le-am descris planul meu de afaceri și ei m-au ajutat”, ne-a declarat Matveiciuc, insistând că achiziția nu are nicio legătură cu Iurie Topală.

Matveiciuc a evitat să ne zică prețul la care a cumpărat postul TV și a precizat că el nu mai este angajat al Căilor Ferate. „Eu m-am concediat din decembrie”, a explicat el. La observația reporterului că secretara l-a văzut în această dimineață la serviciu, Matveiciuc ne-a răspuns că a fost doar în treacăt pentru a-și vedea foștii colegi. Iurie Topală nu a răspuns la telefon pentru a comenta noua achiziție a consilierului său.

În 2016, Igor Matveiciuc s-a mai ales cu o afacere. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, tânărul ar fi fondat, în septembrie 2016, o companie - Grand Rail Company SRL. Firma este specializată în activităţi de închirierea şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile, dar și transporturi de marfă pe calea ferată și activitatea de broker vamal.

