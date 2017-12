Congresul american a adoptat definitiv cea mai mare scădere de impozite din ultimii 31 de ani

Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani" şi i-a felicitat pe partenerii săi republicani, scrie agerpres.ro.



Totodată, Donald Trump, citat de agenţia EFE, a arătat că reforma fiscală aprobată este ca şi cum a-i pune "combustibil de rachete în motoarele economiei" americane.



"Am promis americanilor o scădere de impozite mare şi frumoasă de Crăciun. Cu aprobarea finală a acestei legislaţii, este exact ce am obţinut", a arătat Trump, într-un scurt comunicat, după votul din Congres.



"Aş dori să mulţumesc membrilor Congresului care au sprijinit acest proiect istoric de lege, care reprezintă o victorie extraordinară pentru familiile, lucrătorii şi companiile din SUA", a mai spus preşedintele american.



După un maraton parlamentar, marţi seara, Camera Reprezentanţilor şi ulterior Senatul au adoptat actul normativ. Însă, a fost necesar ca trei articole să fie modificate, in extremis, de Senat, ceea ce a forţat Camera Reprezentanţilor să revoteze miercuri actul normativ, pentru ca textul adoptat de ambele camere să fie identic.



AFP relevă că votul de miercuri a fost unul fără surprize, 224 aleşi votând pentru, iar 201 împotrivă.



Donald Trump va sărbători evenimentul la Casa Albă, de la ora 20,00 GMT, în compania parlamentarilor republicani.



Textul final aprobat include de asemenea o mare revendicare conservatoare: eliminarea unei amenzi care era impusă de "Obamacare" americanilor neasiguraţi şi care viza să determine un număr cât mai mare de cetăţeni să cotizeze la fondul de asigurări. Lovind în centrul legii din 2010, republicanii speră să-i forţeze pe democraţi să coopereze în vederea înlocuirii acesteia.



Spre deosebire de reforma fiscală din 1986, de data aceasta niciun democrat nu a votat în favoarea reformei propusă de republicani. Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maximă de impozitare a veniturilor va fi redusă de la 39,6% la 37%, numărul de tranşe rămânând neschimbat.



Republicanii insistă că acest pachet de reduceri de taxe pentru companii, IMM-uri şi persoane fizice va stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. În opinia lor, aceste măsuri sunt vitale pentru a-şi păstra majoritatea de care se bucură în Camera Reprezentanţilor şi Senat înaintea alegerilor parţiale din luna noiembrie 2018.



În schimb, democraţii, care se opun în unanimitate proiectului legislativ, susţin că reforma fiscală avantajează corporaţiile şi persoanele înstărite, va majora datoria SUA cu 1.500 de miliarde de dolari în următorul deceniu şi va adânci şi mai mult inegalităţile dintre bogaţi şi săraci.



Acum că reforma fiscală este finalizată, Donald Trump are trei zile la dispoziţie pentru a ajunge la un compromis cu majoritatea republicană şi opoziţia democrată cu privire la buget. Dacă Congresul nu va aproba noi credite până la miezul nopţii de vineri spre sâmbătă, statul federal va trebui să îşi înceteze activitatea, o criză care ar strica sărbătorilor de sfârşit de an pentru locatarul de la Casa Albă. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea)