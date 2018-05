Confirmat de Systemics PAB – Unite este operatorul cu cea mai mare acoperire a reţelei 3G din ţară

Systemics PAB: La cererea operatorului de telefonie mobilă Unite, am efectuat măsurători ale calității serviciilor voce în Moldova. Scopul acestora a fost de a evalua modul în care proiectele de optimizare implementate de operator au influențat calitatea serviciilor sale comparativ cu concurența. Măsurările noastre au arătat că Unite, aparţinând companiei Moldtelecom, dispune de cea mai mare acoperire a reţelei 3G, din ţară. Totodată, rețeaua Unite a obținut şi cele mai bune rezultate în cadrul testelor efectuate şi oferă, prin urmare, cea mai înaltă calitate la serviciile voce.

Aceste rezultate confirmă faptul că abonaţii Unite care deţin în proporţie de peste 80 % smartphone-uri, se bucură de conectivitate continuă şi stabilitate la servicii voce de cea mai înaltă calitate în reţea 3G, oricând şi din orice colţ al ţării. Studiul efectuat de Systemics PAB a evaluat gradul de acoperire a tuturor reţelelor 3G din ţară, ca rezultat al căruia reţeaua Unite a obţinut cel mai mare punctaj total, fiind desemnată reţeaua cu cea mai mare acoperire, în test.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, Unite a investit semnificativ în calitatea serviciilor oferite, în pofida faptului că piaţa serviciilor de telefonie mobilă este cu tendinţă de stagnare. Anume această abordare profesionistă a adus companiei cele mai spectaculoase rezultate atât în ce priveşte calitatea precum şi în creșterile spectaculoase înregistrate la numărul de abonaţi şi venituri.

Au fost realizate şi implementate mai multe acțiuni orientate să îmbunătățească calitatea vocii în segmentul ”mobile to mobile”. În acest scop, au fost puse in aplicație cele mai performante codecuri de voce, care au îmbunătățit substanțial calitatea serviciilor. Au fost parcurse mii de kilometri in regim de drive-test pentru ajustarea parametrilor rețelei şi a capacităților, la nevoile clientului final, fapt ce a permis garantarea continuității legăturii pe toată durata apelului şi asigurarea unei experienţe incomparabile în utilizarea serviciilor de telefonie mobilă Unite.

Rezultatele acestor acţiuni întreprinse au fost evaluate în cadrul măsurărilor realizate de către Systemics PAB - unul dintre liderii internaţionali în domeniul studiului calităţii reţelelor. În urma măsurărilor, Unite a obţinut cel mai înalt scor total al parametrilor analizați în test. Prin urmare, abonaţii Unite, se bucură de o experienţa voce superioară în care conexiunea este stabilă durata de stabilire a acesteia foarte rapidă, apelurile se realizează fără întreruperi, iar vocea este perfect retransmisă.

Systemics - PAB este specializat în servicii independente de benchmarking QoE și oferă sisteme de testare și monitorizare pentru rețelele mobile. Misiunea companiei este de a ajuta operatorii să înțeleagă problemele care afectează calitatea în rețelele lor, și să lucreze cu aceștia în direcţia implementării cu succes a iniţiativelor de îmbunătăţire a calităţii.

În urma colaborării, pe evaluarea acţiunilor întreprinse de Unite, Systemics PAB a confirmat rezultatele favorabile obţinute, certificând Unite drept reţea 3G cu cea mai mare acoperire şi cu cea mai înaltă calitate voce din Moldova.

Rezultatele studiului aici

Moldtelecom este operatorul numărul 1 în servicii integrate mobile – fixe – Internet – TV.





P.