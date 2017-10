Condiții mai bune de muncă și automobile de serviciu noi, pentru angajații DTC

În vederea transformării Departamentului Trupelor de Carabinieri într-o subdiviziune de elită cu statut militar în cadrul MAI, căreia îi vor fi atribuite misiuni de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, sediul central al Departamentului dar și unitățile militare din subordine, au fost renovate și modernizate.



Astfel, în scopul asigurării executării eficiente a activităților de serviciu, în cadrul evenimentului au fost repartizate 11 unități de transport, 8 automobile Skoda Rapid și 3 microbuze Ford, pentru subdiviziunile DTC. Acestea urmează a fi utilizate pentru intervenții speciale, transportarea efectivului și patrularea întru asigurarea și menținerea ordinii publice.



„Atunci când vorbim despre implementarea unor reforme ne referim de fapt, la rezultate de viitor. Iar când am luat decizia de a păstra Departamentul Trupelor de Carabinieri, acum un an, am reușit pe parcursul acestei perioade de timp să obținem rezultatul dorit. Au avut loc schimbări majore, schimbări pozitive, care nemijlocit vor avea continuitate, pentru că atunci când vedem lucrurile benefice pe care le produceți voi, Ministerul de Interne are obligația de a vă oferi condiții mai bune de muncă”, a menționat în discursul său ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.



În acest context, viceministrul Afacerilor Interne, comandantul Trupelor de Carabinieri, Ion Țurcan a felicitat efectivul DTC, mulțumind conducerii MAI pentru susținerea acordată prin promovarea reformelor, asigurarea tehnico-materială și formarea profesională a angajaților, reiterând faptul că aceste lucrări de modernizare vor oferi în primul rând noi posibilități și perspective de dezvoltare atât a personalului cât și a structurilor militare. Oferind posibilitatea carabinierilor de a realiza serviciu public la nivelul așteptărilor societății și conform standardelor europene.



Menționăm că, pentru renovarea sediului central al Departamentului, s-au cheltuit 1,8 mln. lei, iar pentru unitățile de transport 4,4 mln. lei, bani alocați din bugetu de stat pentru anul 2017.