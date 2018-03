Compania „RITLABS” împlinește 20 de ani de activitate: Lucrăm pentru rezultate!

Directorul companiei, Maxim Masiutin, amintindu-şi de anii trecuţi, spune:

- „Ritlabs” astăzi nu înseamnă pur şi simplu numele unei companii care creează programe de calculator și le vinde ca brand propriu în întreaga lume, ci înseamnă o echipă de oameni care organizează o muncă armonioasă și productivă, angajații noștri fiind profesioniști în domeniul lor. Iată de ce am reușit să creăm produse electronice convenabile pentru utilizatorii Dos Navigator, Argus, The Bat!, Batpost, The Bat! Voyager.

Programele noastre au câștigat treptat popularitate în lume. Credem că, dintre toate mijloacele de comunicare, cea mai eficientă este anume poşta electronică. Iată de ce creăm programe care ajută utilizatorii să-şi organizeze corect lucrul cu corespondența personală şi cea de afaceri. În anul 2003, Organizația de Atragere a Investițiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a acordat companiei „Ritlabs“ titlul de „Exportatorul anului”. Astfel, am devenit lideri în Republica Moldova în ceea ce privește numărul de cumpărători străini. Anul trecut, „Ritlabs” a intrat în Top 5 cele mai bune companii din țară în care merită să lucrezi.

Clienții „Ritlabs” sunt utilizatori casnici, organizații guvernamentale, bănci și alte instituții financiare, precum şi companii aerospațiale, întreprinderi din industria petrolului și gazelor, companii din domeniul programelor software și hardware, dar și o gamă largă de întreprinderi mici și mijlocii. Faptul că produsele companiei au suport în 18 limbi a permis ca geografia vânzărilor companiei „Ritlabs” să devină una extinsă, având în vedere că utilizatorii săi locuiesc în 191 de țări.

Compania tinde să fie în pas cu timpul. Această abordare îi permite să-și păstreze poziția de lider pe segmentul său pe piețele externe, să mențină reputația impecabilă pentru programele sale și să câștige încrederea consumatorilor.

Debutând la concursul naţional „Marca comercială a anului 2014”, compania „Ritlabs” a fost premiată cu medalie la categoria „Export” pentru promovarea profesională şi eficientă pe pieţele externe a programului electronic The Bat! și formarea unei imagini pozitive a republicii. În următorii doi ani, „Ritlabs”, de asemenea, a devenit laureată a acestui concurs de prestigiu, cucerind de două ori Marele Premiu „Mercuriul de Aur” la nominalizarea „Export”.

În acest an, „Ritlabs” a devenit rezident al „Moldova IT Park”și contribuie la dezvoltarea acestuia cu succes. Aceasta este de la sine înțeles, căci ideea organizării unui parc IT este bună prin faptul că, prin această formă, se introduce o schemă de impozitare simplificată: impozitele sunt plătite nu din profit, ci din veniturile din vânzări. Noua schemă de impozitare este avantajoasă atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Noua lege a parcurilor IT este un pas mult-așteptat, care recunoaște locuitorii unei comunității virtuale. Putem vorbi deja despre oportunitatea de a atrage investitori străini și despre creșterea salariilor. Acum rezidenții își prezintă propunerile de îmbunătățire a legislației.

„Avem o mulțime de idei, la fel şi potențiale oportunități. Ceea ce am realizat timp 20 de ani confirmă faptul că înalta calitate a produselor face producătorul și țara cunoscuţi în întreaga lume. Iar aceasta ne permite să efectuăm exporturi cu valoare adăugată înaltă, ceea ce ne oferă posibilitatea să achităm salarii mai mari angajaților şi impozite mai mari statului. Cred că doar astfel putem atinge prosperitatea republicii noastre”, a conchis Maxim Masiutin.