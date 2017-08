Compania Disney este acuzată că spionează copiii. Cazul ajunge la tribunal

Walt Disney Company este acuzată că se foloseşte de aplicaţiile sale de smartphone şi tabletă pentru a spiona copiii care le folosesc, fiind chemată în faţa unei instanţe din California, relatează News.ro.

Compania, care tocmai a anunţat că îşi va retrage conţinutul de pe Netflix pentru a-şi crea propriul serviciu de video streaming, a fost chemată în faţa unei instanţe din California, unde este acuzată că aplicaţiile sale colecţionează informaţii despre copii, care sunt apoi vândute firmelor de advertising.

Aplicaţiile Disney ar include componente software specializate în urmărirea şi colecţionarea datelor despre comportamentul online al utilizatorilor. Deşi este o tehnică des folosită de dezvoltatori pentru aplicaţiile mobile, problema în acest este că la mijloc sunt copii.

Acest comportament contravine COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), o lege adoptată de Congresul american în 1999 pentru a proteja intimitatea online a copiilor. Conform acestui act, colectarea datelor în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani nu se poate face decât cu acordul părinţilor.

Într-un comunicat oficial, Disney neagă că aplicaţiile sale ar încălca COPPA şi spune că este vorba de neînţelegerea reglementărilor legale din partea reclamantului.

Disney nu se află la prima abatere de acest gen. În 2011, filiala Playdom a companiei americane a fost amendată cu 3 milioane de dolari pentru exact acelaşi lucru ca în noul proces.

În total, sunt vizate 42 de aplicaţii Disney:

AvengersNet

Beauty and the Beast

Perfect Match

Cars Lightening League

Club Penguin Island

Color by Disney

Disney Color and Play

Disney Crossy Road

Disney Dream Treats

Disney Emoji Blitz

Disney Gif

Disney Jigsaw Puzzle!

Disney LOL

Disney Princess: Story Theater

Disney Store Become

Disney Story Central

Disney Magic Timer

Disney Princess: Charmed Adventures

Dodo Pop

Disney Build It Frozen

DuckTales: Remastered

Frozen Free Fall

Frozen Free Fall: Icy Shot

Good Dinosaur Storybook Deluxe

Inside Out Thought Bubbles

Maleficent Free Fall

Miles from Tomorrowland: Missions

Moana Island Life

Olaf's Adventures

Palace Pets in Whisker Haven

Sofia the First Color and Play

Sofia the First Secret Library

Star Wars: Puzzle DroidsTM

Star WarsTM: Commander

Temple Run: Oz

Temple Run: Brave

The Lion Guard

Toy Story: Story Theater

Where's My Mickey?

Where’s My Water?

Where's My Water? 2

Zootopia Crime Files: Hidden Object