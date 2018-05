Comentariu: Patru teze ale lui Candu și un răspuns de la Mogherini

Este foarte mult, ținând cont că până în 2015 Moldova a crescut ușor în acest clasament. Degradarea libertății presei cu 5 puncte în doar trei ani e și mai dramatică, dacă ținem cont de angajamentele pro-europene ale guvernării din Moldova și a multiplelor promisiuni și declarații de creștere a democrației în Moldova, dar și de faptul că nașul de cununie al președintelui Parlamentului, Vlad Plahotniuc, este și liderul partidului de guvernământ, dar și mogul de presă, potrivit media-azi.md



De ce a ajuns președintele Parlamentului unui stat asociat cu Uniunea Europeană să spună tocmai de Ziua Mondială a Libertății Presei că jurnaliști-protestatari nu fac (nimic) altceva decât să obțină bani din exterior și să protesteze? Să citim mesajul lui Candu pe sintagme, sunt patru la număr.

„Nu fac altceva decât scriu proiecte. Făcând abstracție de cuvântul „altceva” (la care ne vom referi în contextul sintagmei a patra), trebuie să îi dăm dreptate lui Andrian Candu, presa independentă și ONG-urile de media scriu solicitări de finanțare a proiectelor. Personal, scriu proiecte de vreo 20 de ani și aceasta a fost cea mai dură școală de management pe care am văzut-o în viața mea. Scrierea proiectelor e o muncă ingrată: sunt formulare speciale ale fiecărei instituții donatoare, unde, abilitatea principală este să demonstrezi că ai făcut ceva de calitate și în mod transparent și că ceea ce dorești să faci e la fel de transparent și necesar societății. Scrierea de proiecte îți dezvoltă abilitățile de a gândi și a scrie organizat și structurat, de a privi organizațiile în ansamblu, în context. Persoana care are experiență la scrierea proiectelor, are și bune abilități manageriale, știe să facă un plan de activități, un plan bugetar, să privească strategic la domeniul în care activează. Recomand chiar ca o asemenea disciplină să se predea la școală, pentru că multe în viața noastră sunt proiecte: educația, alegerile, democrația, dezvoltarea, creșterea profesională sau a Moldovei în general”, scrie într-un comentariu Alina Radu, directoarea Ziarului de gardă.

„În 2016, înrăutățirile deveniseră evidente, Moldova nu doar că nu a mai crescut în clasamentul Libertății Presei, ci a căzut cu câteva puncte. Constrângerile pentru presa liberă deveneau tot mai evidente: acces tot mai dificil la informații, concentrarea tot mai mare a mass-media sub auspicii politice. La începutul lunii mai 2016, jurnaliștii liberi și ONG-urile de presă au organizat un protest în fața Parlamentului. Andrian Candu a ieșit în fața jurnaliștilor, a cerut o listă de probleme, a promis că va contribui la soluționarea acestora. Lista problemelor mass-media a fost vociferată tare, sub lozinca” Jos controlul de partid”. Candu a ascultat, apoi nimic nu s-a schimbat în bine.

În 2017, situația presei s-a dovedit a fi în picaj și mai evident. Indicele Libertății Presei a coborât și mai jos pentru Moldova, jurnaliștii liberi și ONG-urile de media reclamau agravarea problemelor care ar fi trebuit să fie rezolvate deja în cei câțiva ani de asociere cu UE.

În mai 2018, nici ONG-urile de media naționale, nici cele internaționale nu au sesizat o îmbunătățire a situației mass-media. Au decis să iasă la un nou marș de protest cu popas în fața Parlamentului. Deși, de la an la an, indicatorii libertății mass-media au degradat, și raportul WPFI arăta din nou aceleași probleme, Andrian Candu nu a mai ieșit să discute cu protestatarii din fața Parlamentului. Nici vreun adjunct al său nu a ieșit”, a mai adăugat aceasta.

