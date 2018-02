Codreanu: Numărul localităţilor din Republica Moldova care au adoptat declaraţii de unire cu România a ajuns la 39

"Aţi văzut probabil acest val de declaraţii de unire cu România din partea comunelor din Republica Moldova. Astăzi avem o nouă declaraţie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulată "Basarabia şi Timocul", scrie Agerpres.



Primarii, prezenţi la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaraţia de unire cu România.



"Sunt mândru că sunt aici, că tinerii din Basarabia sunt aici, împreună o să muncim la noi acasă să venim la fraţii noştri fără graniţe, fără batjocură, să trecem Prutul, fără sârmă ghimpată", a afirmat Marcel Snegur, primarul comunei Parcova.



Potrivit lui Codreanu, în Basarabia situaţia este mult mai bună faţă de cea care există în Timoc.



Reprezentanţi ai comunităţilor de români de pe Valea Timocului au solicitat, cu acest prilej, o implicare mai mare a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în sprijinirea lor.



"Statul român nu face suficient pentru a sprijini această comunitate. Instituţiile care ar trebui să se ocupe de românii de pretutindeni, cum este Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, fac foarte puţin prin proiecte care sunt alocate în zona noastră. Noi singuri cu greu ne putem descurca în această situaţie. Noi avem Bucureştiul şi România o ţară mamă. Eu cred că România, ca membră a UE, a NATO are un cuvânt de spus şi poate să susţină comunitatea noastră din Serbia", a spus Predrag Balasevic, liderul Partidului Neamului Românesc din Serbia.



El a arătat că, astăzi, copiii vorbesc limba română din ce în ce mai puţin. "Noi am păstrat limba, deşi niciodată nu am avut şcoală în limba română. Din cauza asta apelăm la parlamentari, la miniştrii care se ocupă de românii de pretutindeni să facă mai mult pentru sprijinirea acestor comunităţi, pentru că la noi situaţia este destul de gravă. Datoria României este să sprijine această comunitate", a adăugat acesta.



"Mi-e frică să nu intrăm pe uşa mică în Europa, fără drepturile noastre, putem să cunoaştem problemele şi să avem toate drepturile noastre dacă ajungem la un nivel nu numai de colaborare şi ajutor din partea Bucureştiului, noi avem nevoie de un parteneriat, Ministerul Românilor de Pretutindeni, ICR, presa românească şi de toate instituţiile româneşti care se ocupă de drepturile românilor", a adăugat şi Duşan Pravulovic.



Deputatul PMP Constantin Codreanu a organizat, în colaborare cu Platforma Unionistă "Acţiunea 2012", dezbaterea "Basarabia şi Timocul", eveniment la care au fost prezenţi parlamentari, primari, experţi pe educaţie, stagiari din rândul studenţilor basarabeni.