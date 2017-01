Coaliția a decis! Proiectul de lege care le permite demnitarilor să acceadă în avocatură fără examen nu va fi discutat

Proiectul de lege ce le permite demnitarilor să acceadă în avocatură fără examen nu va ajunge în plenul Parlamentului. Decizia a fost luată ieri, în cadrul ședinței coaliției de guvernare. Potrivit democratului XX, decizia a fost luată cu scopul de a nu crea dispute în societate.

„S-a decis să se renunțe la acest proiect pentru a nu crea un conflict artificial. Au fost prea multe reacții manipulatorii pe marginea acestui proiect”, a declarat XX pentru UNIMEDIA.

Amintim că, pe 26 decembrie 2016, un grup de deputați au înregistrat în Parlament un proiect care prevede modificarea Legii cu privire la avocatură. Documentul prevede ca deputații, care au cel puțin 10 ani vechime de activitate în domeniul dreptului, să acceadă în avocatură fără să susțină examene.

Printre autori se numără deputații P. C. (PL), C. Ț. (PD), A. Z. (ex-PCRM), C. D. (PD), V. B. (PSRM), Ș. C. (ex-PLDM), N. S. P. (ex-PLDM), C. P. (PD), A. A. (PLDM, și-a retras deja semnătura), D. C. (PD), A. D. (PSRM).

De menționat este că unul dintre semnatarii documentului, socialistul Y, a încercat anterior să acceadă în domeniu, dar nu a reușit să treacă examenul.

Anterior, mai mulți avocați au venit cu critici dure în adresa documentului.

Apărătorii au anunțat că ar putea intra în grevă. Ei susțin că nu este suficient să cunoști doar legislația pentru a fi avocat.

Și Centrul Național Anticorupție critică a criticat documentul. În raportul de expertiză anticorupție asupra documentului, reprezentanții CNA spun că acesta promovează interesele deputaţilor şi ale foştilor deputaţi.

NOTĂ: Depersonalizarea articolelor face parte din campania împotriva interpretării abuzive și eronate a Legii privind protecția datelor cu caracter personal, inițiată de mai mulți jurnaliști și organizații de media din R. Moldova