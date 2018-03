Cine sunt consilierii guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei

Consilierul care îl consultă pe guvernatorul BNM în domeniul reglementării financiare şi DCU este Alexandru Savva. Așa că nu degeaba acesta a fost împuternicit să pună fundamentul Depozitarului, care urmează să fie construit în Republica Moldova după modelul piețelor financiare internaționale avansate. Savva este consilierul lui Sergiu Cioclea din luna decembrie anul trecut. El deține două masterate: reglementarea financiară (Școala de drept a Universității din Reading, Marea Britanie, 2017) și dreptul economic (ASEM, 2008). Totodată, este licențiat în drept de Institutul de Științe Reale a Universității de Stat din Moldova (2001). Alexandru Savva a devenit consilier la Banca Națională după o experiență de 18 ani în domeniul juridic și financiar-bancar.

Un alt consilier, Victor Colța, îl consultă pe Cioclea în domeniul politicii monetare şi pieței financiare, fiind în funcție de o lună și jumătate. Acesta a venit la BNM din Statele Unite ale Americii, unde între anii 2002 și 2015 a activat ca specialist în tranzacții pe piața internațională de capital cu acces la bursele de valori din Chicago, New York, Londra, Tokyo etc, în cadrul companiei Gelber Group din Chicago. Una dintre activitățile sale de bază a constituit analiza politicilor monetare a economiilor dezvoltate si evaluarea mecanismelor de transmisie asupra indicilor macroeconomici pentru formularea strategiilor investiționale. Până în prezent a activat, în cadrul fondului KIVA din San Francisco, ca specialist în gestionarea riscului și dezvoltarea strategică pentru Moldova, Albania, Ucraina și Bosnia şi Herțegovina. Colța deține diploma de master în domeniul finanțelor și relațiilor internaționale de la University of Chicago, Booth School of Business, SUA (2002), precum și licența în Relații Economice Internaționale (ASEM, 1996). Victor Colţa are peste 26 ani de experiență în sectorul financiar. Este cel care a fondat ONG-ul Moldova-Pennsylvania, stabilind relații de cooperare cu Universitatea Drexel din Philadelphia pentru administrarea proiectelor finanțate de Departamentul de Stat SUA.

Din echipa deconsilieri ai guvernatorului BNM face parte și Natan Garștea. El deține această funcție din luna septembrie 2016, iar prin cumul este șef al Direcției stabilitate financiară. Garștea îl consultă pe Cioclea în domeniile economic şi comunicare. Este specializat în economia mondială (ASEM, 1998). Înainte de a deveni consilier a fost director al Programului financiar-bancar la „Expert-Grup”. La data angajării, Natan Garștea avea 18 ani de experiență în sectorul financiar. În perioada 1998-2000 a deţinut mai multe funcții în Departamentului monitoring, economie și finanțe al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (în prezent, Comisia Națională a Pieței Financiare), iar în perioada 2000–2003 a fost consilier al președintelui Comisiei. În perioada martie – iunie 2015 a fost consilier pe finanțe în Guvernul Gaburici. El a mai fost analist financiar în cadrul Primului proiect de cadastru, implementat în Republica Moldova de către Banca Mondială (2001). Natan Garștea are și o bogată experiență didactică. El a predat la mai multe instituţii de învățământ superior din țară, cum ar fi ASEM și USM.

CV-urile complete ale celor 3 consilieri: http://bnm.md/ro/content/organizarea-bnm