Cine este Marina Sturdza, prințesa care a decedat, și ce a făcut pentru Republica Moldova

Principesa Marina Sturdza a trăit în condiţii modeste, în Canada, dar a primit acasă o educaţie demnă de o prinţesă. A absolvit Belle Arte şi a devenit jurnalistă de modă, cunoscând şi împrietenindu-se cu câteva dintre figurile emblematice ale modei secolului XX: Karl Lagerfeld, Giorgio Armâni, Ralph Lauren, Oscar de la Renta.

Famlia Marinei Surdza a ajuns în Canada, printr-un program al Crucii Roşii. Au avut de ales între Noua Zeelandă, Groenlanda, Africa de Sud şi Canada.

Contractul era pentru un an de zile, timp în care lucrai din greu fizic. După aceasta erai ajutat ca în cinci ani să primeşti cetăţenia canadiană.

Astfel s-au trezit departe de civilizaţie, la o fermă de porci în provincia Alberta. După expirarea termenului de un an, tatăl ei a vândut reviste din uşă în uşă, a spălat maşini. Marina Sturdza a locuit într-o pivniţă, unde mama ei făcuse perdele, ca să demarcheze diverse camere, veceul era la al doilea etaj şi baia la al şaptelea.

Nu s-au gândit la asta. Au trebuit să le treacă pe toate. Dar întotdeauna pe primul loc a fost educaţia.

Marina Sturdza i-a luat un interviu în exclusivitate lui Armani imediat după ce a murit partenerul lui de viaţă, Sergio Galeoti, dar că, pentru că a spus nişte lucruri foarte intime, a preferat să nu publice acea parte a materialului jurnalistic.

În 1988 Marina Sturdza a fost numită în funcţia de vicepreşedinte al casei de modă Oscar de la Renta. Ulterior a ocupat funcția de director în UNICEF.

Într-un interviu acordat pentru adevărul.ro, în anul 2013, când prințesa se afla în cea de-a 18 vizită în Republica Moldova, Marina Sturdza a declarat: „Prima dată am ajuns în 2005, la un eveniment NATO, în perioada alegerilor parlamentare. De atunci am revenit cu diferite ocazii în calitate de consultant în unele domenii, mai cu seamă cel al protecţiei copiilor, cu Fundaţia Filantropică „Hospice Angelus”.



„Hospice“ a început în 1999, după ce am plecat de la Naţiunile Unite şi m-am mutat în Anglia. Am cunoscut organizaţia-mamă. Am reuşit să aducem acest sistem de asistenţă în România şi Republica Moldova. Sunt implicată în vreo opt fundaţii, majoritatea sunt axate pe protecţia copiilor, dezvoltarea educaţiei, oferirea asistenţei pentru bolnavi, inclusiv pentru cei în fază terminală. Sunt implicată în „Hope and Home for children“, care activează sub un alt nume aici. Suntem în zece ţări. Mai e organizaţia „Fără“, care activează mai cu seamă în România, apoi o fundaţie educativă, prezentă pe ambele maluri ale Prutului”, declara prințesa.

UNIMEDIA menționează că Marina Sturdza s-a scrins din viața la New York după o lungă suferință.

