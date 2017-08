Cine a fost Kim Wall, jurnalista ucisă în Danemarca

Un caz demn de serialele poliţiste din Statele Unite uimeşte opinia publică din Danemarca. O jurnalistă dispărută în urmă cu 13 zile a fost găsită moartă. Trupul ei a fost dezmembrat şi aruncat în mare. Principalul suspect este un faimos inventator danez, care devenise subiectul tinerei jurnaliste pentru un reportaj despre prototipul unui submarin civil, scrie digi24.ro.

Kim Wall, o jurnalistă freelancer din Suedia, străbătuse lumea în lung şi-n lat în căutarea unor subiecte care au văzut lumina tiparului în publicaţii celebre precum The New York Times sau The Guardian. Ea a ajuns prin țări precum Coreea de Nord, Uganda, Cuba sau Kenya.

Ca o ironie a sorţii şi-a găsit sfârşitul aproape de casă. Pe 10 august s-a îmbarcat pe un submarin al unui reputat inventator danez. Atunci a fost văzută ultima dată. Acum, poliţia a mai găsit din ea doar toracele.

Cei care au cunoscut-o pe jurnalista de 30 de ani spun despre aceasta că era o persoană formidabilă și o jurnalistă dedicată.

Kim Wall s-a născut în 1987 și a crescut într-un orășel din Suedia. Ea a studiat relațiile internaționale la Școala de Economie din Londra și a terminat masterul la Universitatea de Jurnalism din Columbia. A fost prima din clasa ei și a câștigat multe distincții, amintește colega și prietena ei Anna Codrea-Rado pentru BBC.

„Era o persoană caldă, genul de om care are multe povești fantastice la care lucrează. Era inteligentă, a călătorit mult și avea interese variate. Dacă erai la o petrecere, stăteai ore întregi la vorbă cu ea”, povestește un prieten de-al lui Kim Wall.

Prietenii și familia doresc ca jurnalista să fie amintită ca persoana „excepțională” ce era, și nu după modul cutremurător în care a murit.

„Vă rugăm nu vă amintiți de ea ca de jurnalista suedeză care a murit ca într-un film horror”, a declarat mama jurnalistei.

Savantul care era la bord este principalul suspect de crimă. Cercetat iniţial pentru dispariţia jurnalistei, el a declarat că a lăsat-o în siguranţă la mal aproape de Copenhaga, doar că apoi şi-a schimbat mărturia.