Cinci sugestii de cursuri care te vor ajuta să construiești o carieră digitală de succes

În zilele noastre, oportunitatea de a munci online e destul de mare și nu e vorba doar despre specialiștii IT, care oferă servicii de mentenanță sau programare de la distanță. Poți fi cu ușurință un expert în marketing, un traducător, un profesor sau orice altceva, sigur ce îți permite și meseria, pentru că a fi medic online încă nu e atât de posibil, cu toate că și în acest domeniu sunt multe progrese, cum ar fi consultațiile online.

Sunt din ce în ce mai mulți oameni care visează să-și facă lucrul îndrăgit de acasă, fie că sunt în concediu de maternitate, fie că au fost nevoiți să se mute cu traiul, fie au copii mici care încă necesită multă grijă. Concurența e mare și trebuie să fii foarte bine pregătit ca oamenii să aibă încredere în tine să te aleagă să le prestezi un serviciu în mod virtual. Pentru asta nu ar fi rău să mergi la niște cursuri care te vor ajuta să îți construiești o carieră online de succes.

În continuare îți prezentăm 5 idei de asemenea cursuri, care îți vor spori șansa ca să fii un bun profesionist, indiferent de domeniu.

Engleza – mai mult decât necesară

Ai putea presta servicii online și celor de peste hotare, însă pentru asta ar trebui să cunoști foarte bine limba engleză. De aceea, înscrie-te la niște cursuri de învățare sau de perfecționare a acestei limbi sau, de ce nu - învață engleza online, pentru că acolo tot găsești o sumedenie de programe.

Descoperă antreprenoriatul pas cu pas

Dacă lucrezi de acasă, înseamnă că ești propriul tău șef și pentru a-ți gestiona cât mai bine afacerea, ai nevoie de câteva competențe antreprenoriale, pe care le vei putea deprinde, cu ușurință, de la câteva lecții de antreprenoriat. Asemenea cursuri în Chișinău au loc destul de des, iar speakerii invitați sunt adevărați profesioniști. Chiar dacă nu ai un business propriu, oricum îți sugerăm să frecventezi aceste cursuri. Nici nu știi cum îți descoperi o altă latură – cea de antreprenor.

Învață Excel-ul

Te poți ciocni de momentul în care cineva te roagă să-i transmiți un tabel cu anumiți indicatori. Dacă ar fi vorba de un simplu tabel în Word, ar fi perfect, dar dacă ai acolo mai multe categorii, cu filtre și alte chestii, deja e nevoie de Ecxel. Pentru ca să nu creadă posibilii tăi clienți că ești dezordonat și nu păstrezi datele așa cum trebuie, caută pe internet un curs de însușire a acestui program și... spor la treabă!

Studiază tehnologiile informaționale

Cursurile IT nu se referă doar la crearea de programe și alte lucruri complexe. Dacă nu ai tangențe cu acest domeniu, dar dorești să te dezvolți și să fii un specialist bun în mediul online și nu doar, ar fi bine să înveți câte ceva din design și multimedia, dezvoltarea aplicațiilor, HTML etc. Dacă vei poseda cunoștințe cât de cât acceptabile în acest domeniu, vei avea cu siguranță succes, deoarece la moment aceasta se cere pe piață – competențe în IT.

Intră în lumea marketingului

Pentru a-ți promova afacerea ta, dar și pentru a fura mici secrete pe care să le pui în practică în activitatea pe care o faci, ar fi binevenit să intri în lumea marketingului. Astfel, vei învăța cum să promovezi mai eficient, cum să distingi publicul țintă, ce este publicitatea, cum să faci SEO, cum să lansezi campanii de promovare și foarte multe alte lucruri utile și indispensabile pentru orice companie, afacere și chiar persoană publică.

Dezvoltă-te, progresează și avansează!



P.