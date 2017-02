Cinci minute, trei dolari. Modul inedit în care un bărbat a reuşit să devină autor bestseller pe Amazon

Brent Underwood a dezvăluit într-un articol pentru publicaţia Quartz modul în care a reuşit să devină autor cu o carte bestseller pe Amazon în cinci minute cheltuind doar trei dolari. Amazon este cel mai mare retailer de cărţi din lume, având peste 33 de milioane de titluri. Însă cărţile nu vin doar de la edituri, ci şi prin propria platformă de publishing. În 2014, o carte nouă apărea la fiecare cinci minute astfel, scrie descopera.ro

Cum reuşeşti să devii un autor cu o carte best-seller? Brent Underwood povesteşte mai jos :

Pasul 1.

Trebuia să scrie o carte dar nu avea chef. Aşa că şi-a pozat piciorul. Cartea lui denumită "Putting my Foot Down" avea să conţină o singură pagină cu o imagine a piciorului său.

Pasul 2.

A urcat cartea pe Amazon, i-a ales un titlu şi subtitlu, categoria (Transpersonal - cărţi de psihologie) şi preţul (99 de cenţi).

De asemenea, a creat coperta cărţii folosind aceeaşi imagine din interior.Apoi în câteva minute a primit şi ok-ul de la Amazon şi cartea a apărut în magazin.

Pasul 3.

Şi-a rugat trei prieteni să-i cumpere cartea. Aceştia au făcut întocmai. A vândut trei copii în doar câteva ore, popularitatea cărţii a crescut foarte mult apoi a ajuns să primească etichetarea de best seller în categoria respectivă.

Apoi, bineînţeles, Brent Underwood se putea folosi de această distincţie şi şi-a actualizat profilul de LinkedIn cu -autor bestseller şi nu minţea.

Cartea sa a fost nr 1 în categoria Transpersonal, nr 2 şi 3 în categoria "francmasonerie".

"Nu am făcut asta să-mi fac piciorul faimos, ci pentru că m-am săturat de vanitatea oamenilor, succesul lor fără a avea o calitate. Şi am mai vrut să arăt cât de simplu oricine poate deveni un autor al unei cărţi bestseller. Eu am reuşit să fac asta în cinci minute şi cu doar trei dolari.