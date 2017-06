Cinci fructe recomandate pentru a avea o siluetă de invidiat

Consumul a câtorva porţii de fructe pe zi este unul dintre cele mai bune moduri de a-ţi îmbunătăţi dieta şi starea generală de sănătate, mai ales în sezonul în care multe dintre fructe sunt disponibile.

Îţi faci griji în privinţa zahărului? Asta nu ar trebui să te oprească de la a te bucura de fructe proaspete. Zaharului din fructele întregi este însoţit de fibre, antioxidanţi şi mulţi alţi nutrienţi sănătoşi cu rol de hrănire şi hidratare. De fapt, studiile arată că introducerea fructelor în dieta ta zilnică şi ca gustare ar putea reduce riscul de boli de inimă, obezitate şi chiar ar putea oferi protecţie împotriva anumitor tipuri de cancer.

Fie că le consumi ca atare, într-o salată de fructe, ori în preparate în smoothie-uri, sucuri sau chiar îngheţată home-made, fructele reprezintă desertul perfect pentru o siluetă de invidiat!

Profită de cele mai bune alegeri!

1. Piersici

Piersicile zemoase şi aromate evocă perfect astmosfera de vară. Piersicile sunt cele mai gustoase în lunile iunie şi iulie şi sunt perfecte pentru zilele calde de vară. O singură piersică este suficientă pentru a acoperi necesarul zilnic de vitamina C. Deşi sunt trei sferturi apă, acest fruct zemos conţine şi nu mai puţin de 10 vitamine, C, E si K şi alte 6 tipuri de vitamina B (tiamină, riboflavină, vitamina B6, niacin, acid pantotenic, acid folic). Cu doar 60 de calorii, o piersică medie conţine mai mult de 20 de micronutrienţi, printre care se numără fibrele, vitaminele şi antioxidanţi, cu efect anti-cancerigen şi anti-inflamator.

Piersicile sunt gustarea perfectă şi pot fi folosite în nenumărate reţete de la deserturi la antreuri. Piersicile pe grill sau la cuptor cu scorţişoară reprezintă un desert sărac în calorii, dar bogat în arome! Le poţi folosi pe post de garnitură lângă carnea de pui, porc, fructe de mare, ores sau couscous. Ca bonus, consumul regulat de piersici îţi fereşte tenul de riduri!

2. Mango

Mango conţine peste 20 de vitamine şi minerale cu o multitudine de beneficii pentru sănătate. Doar o porţie de mango oferă doza zilnică de vitamina C, care, întăreşte sistemul imunitar, menţine gingiile şi dinţii sănătoşi şi contribuie la stimularea producerii colagenului. Fructul de mango este o sursă excelentă de fibre, de ajutor pentru menţinerea unui nivel scăzut al glucozei şi pentru inducerea senzaţiei de saţietate.

O altă veste bună? O porţie de mango are doar 100 de calorii, aşa că poate deveni cu uşurinţă o gustare de bază! O metodă creativă de consuma mango – încearcă să pui la congelator peste noapte bucăţi de mango. Consistenţa fructului de mango îngheţat este asemănătoare cu cea a îngheţatei de fructe, dar fără niciun adaos de fructe sau alte ingrediente.

3. Cireşe

Cireşele sunt considerate super-fructe datorită numeroaselor propietăţi pe care le au: diuretice, anticancerigene, antiinflamatorii, energizante şi regeneratoare. Acestea conţin mult potasiu, vitamina C şi sunt printre cele mai bogate alimente în antioxidanţi, care protejează celulele de acţiunea negativă a radicalilor liberi. Cireşele sunt unele dintre fructele cele mai sărace în calorii şi au un conţinut ridicat de apă. În acelaşi timp sunt bogate în nutrienţi, vitamine, minerale, care sunt esenţiale pentru o viaţă sănătoasă.Prezenţa antocianinei – care le dă culoarea roşie – le face nu doar frumoase, ci aduce şi beneficii pentru sănătate. Studiile sugerează că antocianinele pot fi de ajutor în reducerea durerii şi a inflamaţiilor.

Cercetătorii de la Universitatea California au arătat că antocianinele din cireşe pot fi de ajutor şi în cazul durerilor de articulaţii. Există studii care susţin că te pot proteja de bolile de inimă. Cireşele au în compoziţie şi betacaroten (conţin de 19 ori mai mult betacaroten decât căpşunile şi afinele), care încetineşte procesul de îmbătrânire, protejează împotriva radiatţilor UV şi creşte imunitatea. Consumul de cireşe te ajută şi să scapi de disconfortul provocat de gastroenterită sau indigestie.

4. Pepene galben

Şi pepenele galben este unul dintre fructele vedetă a sezonului, cu numeroase beneficii pentru organism, cel mai important fiind cel de hidratare. Bun pentru potolirea setei, hipocaloric şi foarte diuretic, pepenele galben ocupă un loc special în regimul alimentar al celor care ţin la siluetă. O porţie de pepene galben are doar 50 de calorii! Pepenele galben conţine şi fibre, vitamina C şi beta-caroten. În proporţie de 88% apă şi bogat în potasiu (300 mg/100 g), fructul are o pronunţată capacitate diuretică ce îl recomandă în lupta împotriva retenţiei de apă. În acelaşi timp favorizează eliminarea toxinelor şi stimulează sistemul renal. Bucură-te de aroma delicioasă a pepenelui galben în salate de fructe sau în smoothie-uri!

5. Căpşuni

Deşi ai la dispoziţie căpşuni pe toată perioada anului, acestea sunt cele mai aromate în acest sezon. O porţie de căpşuni are mai multă vitamina C decât o portocală. Au gust inconfundabil şi puţine calorii. Aproximativ 150 de grame conţin doar 50 de calorii. Căpşunile sunt bogate în vitamine – C, E, B1, B2, B6, K, PP – şi au în compoziţie şi acid folic, fier, calciu, magneziu şi fibre, care ajută în procesul de digestie.

Un studiu publicat în Annals of Neurology arătat că persoanele care consumă căpşuni de două ori pe săptămână şi-au îmbunătăţit sănătatea creierului. Astfel, căpşunile ar putea încetini declinul cognitiv cu până la 2,5 ani.