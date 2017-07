Chirtoacă se adresează instituțiilor europene: Am fi recunoscători dacă ne-ați putea oferi asistență

Edilul capitalei, Dorin Chirtoacă, a expediat astăzi o scrisoare mai multor instituții europene. În scrisoarea sa, Chirtoacă menționează că nu are parte de un proces echitabil și că se face presiune pe funcționarii din Primărie pentru a depune mărturii false împotriva sa. Chirtoacă sublinează că ar fi recunoscător dacă europenii i-ar oferi asistență și ar cerceta „cazurile de injustiție”.

„Se deschid alte cauze penale în diferite probleme și se așteaptă noi intimidări și hărțuiri. Subdiviziunile primăriei se află sub presiune. Potrivit informațiilor noastre, alți angajați, precum și persoane private sunt obligate să facă declarații false împotriva mea.

Pot spune doar că am îndoieli serioase că putem vorbi mai mult despre Moldova ca despre o țară democratică. Presupun că până la sfârșitul lunii august, în timp ce toată lumea este în vacanță, va exista presiune pentru a avea deja o hotărâre judecătorească privind condamnarea mea penală.

Vom continua să ne apăram prin toate mijloacele juridice posibile. De asemenea, am fi recunoscători dacă ne-ați putea oferi asistență”, scrie Chirtoacă în scrisoarea publicată pe pagina sa de Facebook.

În final acesta vorbește despre realizările sale în capitală.

„Pe de altă parte nu contează care scenariu va urmat, sunt sigur că pe baza altor cazuri penale vor fi aduse acuzații și această hărțuire va continua. Și știți de ce? Pentru că suntem pro-europeni, pentru că vrem ca Moldova să facă parte din Uniunea Europeană și să avem o democrație europeană, pentru că am început această luptă și acest proces în 2007 și pentru că avem rezultate reale ale proiectelor și succeselor europene cel puțin în orașul Chișinău. Am făcut reforme, am adus echilibru financiar în oraș, am adus 200 de troleibuze noi în oraș, am reparat mai mult de 20 de drumuri și străzi, am reabilitat zona de odihnă „Valea Morilor”, am rezolvat mirosul de nămol de la apele uzate, am început proiectele europene în domeniul apei, al drumurilor, al gestionării deșeurilor și al eficienței energetice, am adus investiții străine”, mai scrie Dorin Chirtoacă.

Scrisoarea publicată este însoțită și de o imagine unde edilul capitalei apare în brață cu o pisică. Epopeea mâței a început acum o săptămână, când primarul a scris că în dosarul penal este acuzat de „luare de mâță” și nu de „mită”.

Eu înțeleg că cuvântul mâță și cuvântul mită se scriu la fel în limba română, iar până la urmă în dosar am găsit că sunt acuzat de luare de mâță.