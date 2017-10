Chișinăul, dar și alte localități, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Cîmpiei, Independenţei, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Barbu Lăutaru 18-36, 21-41, P. Ceaicovskii 7, Primăverii 31-35, 36-48, Ioana Radu 22, 23, Ştefan Neaga 21A, N. Belinski 12B, 16, 22, 32, 9999 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

str. Eugen Coca 25A - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Melestiu 6, 8, 10, Odesa 64, Paris 49 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. Ion Neculce 9 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 40, 40A, 40V, 42, 53-58, Valea Dicescu 91-119, 97A, 99A, 103/1, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Soarelui, Urojainaia, Grînelor, Coftun, Costiujeni, Cîmpului, str şi str-la Valea Apelor, Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:30



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. 27 August 1989, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chisinaului str-la, Cismelei, Cismelei str-la, Cotul Morii, Dacilor, Frunze Mihail, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Miorita, Morilor, Popov, Salcimilor, Scolii, Serghei Lazo, Sfinta Maria, Şcolii str-la, Şcolii str-la 1, Şcolii str-la 2, Ştefan Cel Mare str-la1, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, T.Bubuiog, Terescova, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog str-la, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Bariaera Orhei 1, 3, 3/1, 3A,B,D,E,G,V, 5, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/2B, 6-22, Calea Orheiului 39-69, Cărăuşilor 1-7, 2-18, Doina 10-46, 19-53, Dubăsari 4, 8, 12, Podgorenilor 12, 14, 19, Poştei 1-33, 2-54, Putnei 2-8, 5-9, 59 – în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

str. Florilor 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/3A, 4/3B, 6, 6/2, 8/3, bd. Moscova 3/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru cel Bun, Ciorescu, M. Frunze, M. Cogălniceanu, Pavlov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Sf. Treime, G. Meniuc, Catalan, Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



10. Anenii Noi:

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



11. Basarabeasca:

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Cogîlnic, Cotovschi, Maxim Gorkii, Voczalinaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Sadaclia: str. Barbu Lautaru, Fоntоnilor, Livezilor, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, Molodejnaea, Sadovaea, Voczalinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



12. Cahul:

str. Asachi Gheorghe, Grigore Ureche, Ion Soltоs, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Muncii, Plugarilor, Stamati, Strada Veche - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Pelinei - în intervalul de timp între 15:40 - 16:40



13. Cantemir:

str. Basarabia, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cociulia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Budennîi str-la, Budennogo, Lenina, Cosmonauţilor, Rîbhoz - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30

s. Congaz: str. Kalinin, Lenin, Ohotniceaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Dezghingea: str. Budennîi str-la, Budennogo, Lenina, Osipenco, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Etulia: str. Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Lenina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



15. Călăraşi:

str. D. Cantemir, M. Spătaru, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu str-la 2, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Păcii, Păcii 1 str-la, Petru Rareş, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:15

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Călăraşi: str. Bojole, Diaconaş, Diaconaş 2 str-la, Doina, Doina 1 str-la, Doina 2 str-la- în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



16. Căuşeni:

str. M. Eminescu, Gh. Cojbuc, D. Cantemir, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



17. Cimişlia:

str. 27 august, Alexandru cel Bun, Grigore Ureche, Traian, Valul lui Trăian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 15:45 - 16:45



18. Criuleni:

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Zăicana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Coşerniţa - în intervalul de timp între 15:00 - 16:3014:30



19. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, şos. Cişmelei, Demnitatea, M. Drăgan, Melioratorilor, M. Hîncu, V. Crăsescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:50

s. Cărpineni: str. 31 August, Alexandru Cel Bun, Ceapaeva, Codrilor, Independenţei, Ion Creangă, Luciafărul, Mendeleeva, Mircea Cel Batrin, Oleg Coşevoi, Pădurilor, Pervomaiscaea, Sovetscaea, Svetlîi, Svetlîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Cărpineni: str. Berzarin, Biruinţa, Chirov, Cicalov, Corolev, Crupscaia, Davîdov, Egorov, Gemenilor, Gh. Cojbuc, Independnţei, Izvoarelor, Mira, Octeabriscaia, Pobeda, Vişnevîi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Cărpineni: str. Carbîşev, Ceapaev, Codrilor, Comarov, Florilor, Cojbuc, Independenţii, Mircea cel Bătrîn, Pădurilor, Podgoriilor, Sovetscaia, Viilor, str-la Zelenîi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

s. Secăreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Hînceşti: str. Alexandru Cel Bun, Maria Cibotari, Maria Cibotari str-la, Mihalcea Hincu, Moraru M., Prietenia, Sfinta Maria - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Nemţeni - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Obileni - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Sărăteni - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



20. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30



21. Leova:

str. Doina, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Matei Basarab - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Cuporani, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



22. Orhei:

str. 31 August, C. Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, N. Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina: str. 31 August, Chişinăuli, M. Cibotari, M. Eminescu, M. Frunze, P. Rareş, Sportivă, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Cucuruzenii de Sus - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Susleni - în intervalul de timp între 12:30 - 14:00

s. Jora de Mijloc - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Jora de Sus - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



23. Străşeni:

s. Lozova: str. 24 Augusr, 31 August, Ştefan cel Mare, G. Botnaru, G. Posadov, C. Pahomi, Prietenia, Satul Vechi, N. Vornicescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:30

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Negreşti - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Căpriana - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



24. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vakulova - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Feşteliţa - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



25. Taraclia:

str. Vokzalnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Albota de sus: str. Idjilov Feodor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Corten: str. Dimitrova, Kirova, Micurina - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Valea Perjei: str. Ciapaeva str-la, Lenina, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



26. Teleneşti:

s. Mîndreşti, s. Ciulucani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Mîndreşti - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.