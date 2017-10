Chișinăul, dar și alte localități, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Teilor 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

str. Teilor 6 - în intervalul de timp între 12:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Chişinău, Dealul Leului, M. Eminescu, Munceşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Gh. Topîrceanu 1-25, 2-20, Ion Neculce 13-55, 16-28 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Ion Creangă 4, Calea Ieşilor 3/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Ion Creangă 6/1, 6/2, 6/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

str. Nicolae Costin 55 - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Alba Iulia, V. Costin, Dacia, Gr. Ureche, L. Deleanu, str şi str-la Columna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

şos. Hînceşti 216, 224, 230 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. 31 August 1-15, 2-20, str-la 31 August 1-9, 2-26, Caucaz 1-13, 4-22, 1 str-la Caucaz 1-27, 2-16, Ciuflea 12, Dumbrăvii 1,2, Hruşcă 1-11, 2-8, str-la Hruşcă 1-5, 2-4, Ion Vasilenco 2, 22-36, str-la Stejăreni 1, Trandafirilor 5, Valea Trandafirilor 1-14, 3-11 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

str. Ismail 116 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25, 27, 31, 39-49, 55, 2-14, 1 str-la Ciocîrliei 1-9, 2-14, 2 str-la Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Aerodromului 4, 9, 9/1, 9A, 23A, str-la Aerodromului 4A, 8, 10, 12, 1 str-la Aerodromului 2, 3; 2 str-la Aerodromului 6, A. Doga 24/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Dm. Rîşcanu 3, 4, 6, Florica Niţa 9, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Acad. N. Corlăteanu 1-19, 8-48, 52, Acad. E. Coşeriu 3-17, 6-22, Acad. Silviu Berejan 2/1, 4, 6, 12, 12/1, 14, 16, Bucovinei 999, 9999, Calea Orheiului 999, Const. Constantinov 2-20, E. Russev 3-9, 10-14, D. Gheorghiţă 2-8, 3-7, Studenţilor 7/3, V. Roşca 4-18, V. Ţepordei 5-15, 8-12 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



9. Anenii Noi:

str. 8 Martie, 9 Mai, Florilor, Speranţa, Timireazev, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:55



10. Cahul:

s. Burlăceni: str. 30 Let Pobedî, Chirova, Cotovscogo, Gvardeiscaea, Lenina, Mihail Frunze, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., St.Greceni, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00



11. Cantemir:

s. Capaclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



12. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. 23 Decembrie, Acaţievaia, Avtomobilistov, Boris Glavan str-la, Bugeacului, Cecanova, Cheleş, Cikalov, Drujbî, Dzerjînski, Egor Gaidar, Egor Gaidar str-la, Iubileinaia, Iubileinaia str-la, Jeleabov, Jukov, Jukov str-la, Jukovski, Kalinin, Karl Marx, Karl Marx str-la, Koşevoi, Kosîghin, Kuibîşev, Lenin, Lomonosov, Lunacearski, Maria Slavioglo, Matrosov, Maxim Gorki, Miciurin, Miciurin str-la, Molodeojnaia, Octombrie, Octombrie str-la, Orehovaea, Persicovaea, Proezdnaia, Sîrtmaci, Suvorov, Telman, Vinogradnaea, Vişniovaea, Volgograd - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



13. Călăraşi:

str. A. Makarenko, Ştefan cel Mare, G. Asachi, Gr. Vieru, Podiş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Mitr. Varlaam, Păcii, str-la 1 Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

15. Ceadir-Lunga:

s. Corten - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

16. Cimișlia:

or. Cimişlia: str. 27 august, Alexandri Vasile str-la, Alexandru cel Bun, Grigore Ureche, Vasile Alecsandri - în intervalul de timp între 08:30 - 09:30



17. Criuleni:

s. Coşerniţa, s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hruşova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Izbişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Hînceşti:

str. Bogdan Petricescu Haşdău, Chişinau, Columna, Industriala, Ion Luca Caragiale, Maria Cibotari str-la, Martisor, Mihalcea Hincu, Nicolae Milescu Spătarul, Octeabriscaea, Tamara Ciobanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Şipoteni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30



19. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:35

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Malcoci, s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



20. Nisporeni:

s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Păruceni, s. Valea Nîrnovei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15



21. Orhei:

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, s. Sirota, s. Cucuruzeni (s. Chiperceni-cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Jora de Jos, s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30



22. Străşeni:

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor, Ion Luca Caragiale, Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu, Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

str. 8 Martie, Alexandru cel Bun, E. Coca, Ştefan cel Mare, Gr. Ureche, C. Negruzzi, I. Vieru, Ioan Vodă, M. Drăgan, M. Eminescu, M. Kogîlniceanu, P. Rareş, Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



23. Ştefan Vodă:

str. Constructorilor, Suvorov, Zona Industrială, N. Testimiţeanu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Antoneşti: str. Renaşterii, Independenţei, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

s. Copceac: str. S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Popeasca: str. Cotovschi, D. Cantemir, I. Creangă, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Crupscaea, Dubinina, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Makarenko, Matrosova, Miciurin, Mioriţa, Nistrului, Păcii, S.Talmaza, Tereşkova, Timireazev, Tinereţii, Titova, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



24. Taraclia:

str. Karl Marx, Kirov, Lenin, Pervomaiskaia, Polevaea, Suvorov, Vokzalnaia, Voroşilov, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



25. Teleneşti:

s. Chiţcanii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Zahareuca - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.