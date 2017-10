Chișinăul, dar și alte localități din țară, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sângera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Chişinău, Dealul Leului, M. Eminescu, Munseşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Miciurin, or. Chişinău: str. M. Lermontov 104-148, 13-, 143, Sf. Vineri 116, Tatarbunar 17 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Plopilor, Ştefan Vodă, S. Bogza (cons. juridici) - în intervalul de timp între 09:40 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Alexandru Donici, Boris Glavan, Bukov Em., Bulgaru P., Comuna din Paris, Dimitrie Cantemir, Doina, Frunze Mihail, Ghidighici Sat, Gribov Nic., Ion Creangă, Ion Soltîs, Ponoarelor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tiglau, Valea Cînepii, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

şos. Hînceşti 216, 224. 230 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 40, 40A, 40V, 42, 53-58, Valea Dicescu 91-119, 97A, 99A, 103/1, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Melestiu 6, 8, 10, Odesa 64, Paris 49 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. George Meniuc 30/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:30

str. Grenoble 163/6, 159/6 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. V. Alecsandri 41, Luceafărul 9 - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. 1 Mai, Dm. Cantemir, M. Viteazul, Prieteniei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Luceafărul, Ştefan cel Mare, Teodorovici, Nucarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



11. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:00



12. Basarabeasca:

str.Alexandru Puєkin Jd, Basarabia str-la Jd, Depoului Jd, Matrosov, Matrosova Jd, Mira Jd, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol Jd, Raketnaia, Raketnaia Jd, Stepnaia, Stepnaia Jd, Vladimir Maiacovski Jd - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Abaclia: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Cogîlinic, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Frunze Mihail, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Secrieru, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihai Eminescu, Moldova, Şcolinaea, Serghei Lazo, Spitalului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri,or. Basarabeasca: str. Trudovaia (cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



13. Cahul:

s. Giurgiuleşti: str. Comsomoliscaea, Dunaiscaea, Mecanizatorilor, Moldavii, Pogranicinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Taraclia de Salcie, s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Cantemir:

str. Boris Glavan, Daci, Promislenaia, Serghei Lazo, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Capaclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Vişniovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Alexandru Puşkin, Dimitrov, Dnestrovsk, Lenin, Moscova, Şueanţeva - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

str. Cosmonauţilor, Dubinin, Kuzneţov, Lenin, Novaia, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Etulia: str. Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Lenina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Bugeacului, Bulgară, Bulgară str-lă, Cicerin, Dzerjînski, Gastello, Iurie Gagarin, Karl Marx, Koroliov, Makarenko, Mecanizatorilor, Mecinikov, Molodeojnaia, Pionerilor str-la, Svobodî, Svobodî str-la 2, Svobodî str-la 1, Tolstoi, Vîsoţkii, Z.Kosmodemeanscaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Tomai: str. 1Maea, Lenina, Lomonosova, Maxim Gorki, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30



16. Călăraşi:

str. Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu str-la 2, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Păcii, Păcii 1 str-la, Petru Rareş, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:15

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, 8 Martie, Andrieş, Ştefan cel Mare, B. Glavan, V. Dragancea, V. Lupu, M. Eminescu, S. Lazo, V. Alecsandri, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Căuşeni:

str. Botnei str-la, Ciocana, Ciocana Mică, Fîntînilor, Fîntînilor str-la, Ion Soltîs, Lermontov, Lomonosov, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Pădurii, Pădurilor, Rareş Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare 10 str-la, Ştefan Cel Mare 5 str-la, Ştefan Cel Mare 6 str-la, Ştefan Cel Mare 7 str-la, Ştefan Cel Mare 8 str-la, Ştefan Cel Mare 9 str-la, Toma Miron, Vodă Dragoş - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

s. Cîrnăţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



18. Cimişlia:

str. 27 August, Alexandri Vasile str-la, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Constantin Stamati, Constantin Stere, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu str-la, Mioriţa, Miron Costin, Mitropolitul Dosoftei, Nicolae Bălcescu, Perciun A., Petru Movilă, Petru Zadnipru, Serghei Lazo, Ştefan Vodă, Traian, Valul Lui Trăian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

s. Cenac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



19. Criuleni:

s. Zaicana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Izbişte - parţial în intervalul de timp 09:00 - 11:00



20. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, şos. Cişmelei, Demnitatea, M. Drăgan, Melioratorilor, M. Hîncu, V. Crăsescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Barbu Lăutaru, şos.Bozienilor, şos.Cimişliei, Demnitatea, M. Kogîlniceanu, Mihalcea Hîncu, Victor Crăsescu - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00

str. Romanova, Prieteniei, str-la Pionerilor, Păcii, Negruzzi, Nagornaia, M. Moraru, M. Frunze, Ion Neculce, Haiducului, Codrilor, B. Glavan, Baştina, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:50

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30l



21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30



22. Nisporeni:

s. Ciuteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 14:15 - 17:15



23. Orhei:

str. 31 August, C. Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, N. Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi , Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 18:00



24. Străşeni:

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Stejăreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vakulova - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Copceac: str. Bulgară, Ceapaev, Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August, 9 Mai, A. Sîrghi, Banikov, D. Cantemir, Doina, Gagarin, Luceafărul, M. Gorikii, M. Frunze, Nistrului, Prietenia, V. Alecsandri, Viilor, s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzov, Gagarin, Lenin, Lesnaia, Mira, Molodejnaia, Podedî, S. Lazo, Sovetscaia, s. Leuntea: str. A. Puşkin, Chirov, Cicalov, Jucov, Lenin, Matrosov, M. Gorikii, M. Frunze, Titova, s. Valea Verde - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Volintiri: str. Gh. Asachi, Sf. Vasile - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Olăneşti: str. 28 Iunie, 31 August, Alexandru cel Bun, Florilor, Goriki, Frunze, Pirogov - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:30



26. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Fontannaea, Lenina, Per.Cotovscogo, Per.Pionerschii, Per.Rodnicovоi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Chirilovca: str. 8 Marta, Chiєinevscaea, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Tvardiţa: str. Ciapaeva, Lesnaia, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Borceag - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



27. Teleneşti:

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.