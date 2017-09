Chișinăul, dar și alte localități din țară, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Decebal 19, str. N. Titulescu 5/6, 22-34, 28/2, 51, 53/1, N. Zelinskii 1, 1A, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/7A, 7/1, Sarmizegetusa 5/1, 2, 3, 4; 12, 12/1, 17, 21, 23, 29 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(pentru 5 ore)

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 75 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

bd. C. Negruzzi 5 -în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Ilia Repin 1-19, 2-10, N. Grigorescu 1-9, 2-18, Otovasca 1-7 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Voluntarilor 10, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999, 9999 - în intervalul de timp între 11:00 - 16:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. M. Sadoveanu, Nistrului, Pescarilor, Plajei, Tineretului, Vadul lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12.30

str. Nistreană, Pescarilor, Plajei, Vadul lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Sf. Treime, Mitr. Bănulescu Bodoni, M. Eminescu, Dacia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



8. Anenii Noi:

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Cobuşca Nouă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Floreni: str. Chişinăului, Floreni, Mihai Eminescu, Nucarilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Puhăceni, s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



9. Basarabeasca:

s. Abaclia: str Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Coghilinic, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Frunze Mihail, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Secrieru, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihai Eminescu, Moldova, Şcolinaea, Serghei Lazo, Spitalului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Cogîlnic, Cotovschi, Maxim Gorkii, Voczalinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



10. Cahul:

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 14:20

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 10:20



11. Comrat:

str. 40 Ani Ai Biruinţei, Lomonosov, Morozov, Octeabriskaia, Viniţa, Vîsoţcogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:45

s. Avdarma: str. 40 Let Pobedî, Avdarma, Crasnoarmeiscaea, Iurie Gagarin, Lenina, Molodejnaea, Novaea, Pavel Corceaghin, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



12. Călăraşi:

s. Bularda, s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 19:30

s. Păuleşti, s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:15

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17.30



13. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



14. Ceadîr-Lunga

s. Chiriet-Lunga: str. Calinina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Chiriet-Lunga: str. Calinina, Ciapaeva, Comsomolskaia, Maxim Gorki, Partizanscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Tvardiţa: str. Ciapaeva, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Mira, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



15. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Ceapaeva, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Florilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Sfintul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



16. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00



17. Hînceşti:

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Grădinilor, Iurie Gagarin, Miciurina, Serghei Lazo, Zoea Kosmodemeanscaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



18. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August Str-La, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici , Alexandru Hîjdeu, Arborilor, Arţarilor, Aurel David, Basarabia, Bucuriei, Carpaţilor, Căpriana, Cetatea Albă, Chersăcelului, Chilia, Codru, Constantin Stamati, Crîngului, Daniil Sihastru, Decebal, Doina, Dumbrava Roşie, Entuziaştilor, Florilor, Frasinilor, Fructelor, Gheorghe Asachi, Grădinilor, Hotinului, Ialoveni, Ialoveni str-la, Ismail, Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mugurel, Mugurel str-la, Nistru, Petru Movilă, Petru Rareş, Petru Zadnipru , Sfînta Vinere, Spartac, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Valea Trandafirilor, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09.30 - 16:00

s. Piatra Albă (s. Mileştii Mici -cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 09.30 - 16:00

s. Gangura, s. Mileştii Noi, s. Răzeni, Moleştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00



19. Leova:

s. Iargara: str. 27 August, 31 August 1989, Căii Ferate, Dumbrava Roşie, Gromova - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Iargara: str. Cosmonavtov, Mioriţa, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



20. Nisporeni:

str. Chişinău, Muşatinilor, T. Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 13:00

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



21. Orhei:

str. 31 August, Sf. Ana, Nistreana, N. Testimiţeanu, Mureş, Meşterul Manole, C. Brîncuşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Peresecina-cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



22. Străşeni:

or. Bucovăţ: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Bîcoveţ, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Novaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Pănăşeşti, s. Ciobanca, s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Lozova: str. Biruinţa, Guţuleavca, I. Creangă, Oanţa, Lozova, Serdiuc, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20



23. Ştefan Vodă:

str. 28 Iunie, Boris Glavan, Florilor., Livezilor, Nicolae Testemiţeanu, Serghei Lazo, Suvorovo, Trandafirilor, Valea Verde, Vasile Alecsandri, Victoriei, Zona Industiala, Greangă, Eminescu, Dudnic, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09.00 - 17.00

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Olăneşti: str. 28 Iunie, 31 August 1989, 40 Let Octeabrea, Calinina, Carbîşeva, Carl Marx, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Constantin Negruzzi, Cutuzovo, Dimitrie Cantemir, Doinelor, F.Ănghelisa, Florilor, Gheorghe Asachi, Lenina, Livezilor, Moghilevscaea, Molodejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Olăneşti, Pirogova, Podgorenilor, Renaşterii, Serghei Lazo, Trandafirilor, Ţărînii, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Volintiri: str. Păcii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



24. Taraclia:

str. Iurie Gagarin, Kotovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



25. Teleneşti:

str. Plopilor, Păcii, Dacia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Flutura - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Ineşti - parţial în intervalul de timp între 08:30 – 10:00



26. Vulcăneşti:

s. Alexandru Ioan Cuza: str.Anton Ajder, Armata Sovietică, Budennîi, Crutaia, Decebal, Fоntînilor, Gribov, Izvoarelor, Jukov, Miciurin, Sfînta Maria, Vodă Cel Viteaz, Voroşilov, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30





Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.