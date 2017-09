Chișinăul, dar și alte localități din țară, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Anatol Corobcianu, Chisinaului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea Cel Bătrân, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victoriei, Victoriei-1 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1 ora)



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-16 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:04

str. B. Lăutaru 26, 28, 32, 28/1, 26A, Ştefan Neaga 16-38, 17-37 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. N. Iorga 8A, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Gh. Tofan 4, 6, 6A, Paris 32/2, 34/2, 34/3, 39/1, Suceviţa 31, 34, 41, 43 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimiştilor, Hîrtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timişoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



9. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Socoleni 10, 12/2 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16.00

str. Florării 2, 2 M, K, J, Z, 6/1, 7, str-la 1 Florării 2 A, D, E, I, L, M, V, Z, 4, str-la 2 Florării 3, Macilor 3, 5, Pajurii 6, 20/2, 16 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alba Iulia, Andrei Mureşanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Catalan, Constantin Brîncuşi, Dragoş Vodă, Drumul Alegei, Fîntînilor, Gratiesti, Gratii Stefan, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Ureche Str-La, Griului, Independenţei, Ioan-Voda, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Istrati, Marţişor, Meniuc Gheorghe, Mihai Viteazu, Mihail Sadoveanu, Miorita, Mureşanu, Nicolae Labiş, Nicolae Moroşanu, Nicolae Testemiţeanu, Olimpica, Petru Movilă, Prieteniei, Primaverii, Prof. Ion Dumeniuc, Sf.Treime, Suceava , Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Ţarinei, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Viilor, Vladimir Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



11. Anenii Noi:

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Cobuşca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Creţoaia - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s.Todireşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00



12. Cahul:

s. Giurgiuleşti: str. Chişinevscaea, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independentei, Mehanizatorov, Mihail Koţiubinschi, Moldavii, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per.Plotnicova, Plotnicova, Pogranicinaea, Sadovaea, Sadoveanu Mihai, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivnaea, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 13:00

s. Giurgiuleşti: str.Moldavii, Sadoveanu Mihai, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



13. Cantemir:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Basarabia, Bucuria, Busuioc, Combatanţilor, Doinelor, Garaji, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu, Muncii, Nicolae Testemiţeanu, Sănătătii, Ştefan Vodă, Tamara Ciobanu, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Toceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Comrat:

s. Chioselia Rusă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



15. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Păuleşti, s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:15

s.Buda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Căuşeni:

str. Alexandru Puşkin, Alexandru Puşkin 2 str-la, Calea Brezoii, Gheorghe Coşbuc, Meşterul Voicu, Nekrasov, Trei Fîntîni 3 str-la, Vissarion Belinski, Ştefan Cel Mare 8 str-la - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Constantinovca, s. Ochiul Roş, s. Pervomaisc, s. Picus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Marianca de Sus, s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30



17. Ceadîr-Lunga

s. Chiriet-Lunga: str. Calinina, Ciapaeva, Comsomolskaia, Maxim Gorki, Partizanscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



18. Cimişlia:

s. Suric - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sagaidacul Nou - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



19. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Valea Satului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mărcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 11:30 – 13:30

s. Bălţata de Sus - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



20. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

str. Chersăcelului, Codru, Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Alexandrovca, s. Gangura - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



21. Leova:

s. Covurlui, s. Frumuşica, s. Sărata Răzeşi, s. Sîrma, s. Tochile-Răducani, s.Tomai - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



22. Nisporeni:

s. Vînători - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:30



23. Orhei:

str. Vişinilor, Trandafirilor, Nucarilor, La hotar, Florilor, V. Cupcea, B. Lăutaru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.31 August 1989, Constantin Brоncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Brăviceni, s. Cişmea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



24. Străşeni:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Decebal, Decebal str-la, Grigore Ureche, Liviu Deleanu, Mihai Eminescu, Mihail Lomonosov, Mitropolit Dosoftei, Polihronie Sîrcu, Şota Rustaveli, Toma Alimoş, Unirii, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vasile Lupu, Vlad Ioviţă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Elena Alistar, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Găleşti, s. Găleştii Noi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Lozova: str. Biruinţa, Guţuleavca, I. Creangă, Oanţa, Lozova, Serdiuc, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Romăneşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:30

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Caplani: str. Eminescu, Lazo, Ştefan cel Mare, Lenin, Cotovskii - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17.50

s. Copceac: str. Bolgarscaia, Ceapaev, Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, A. Puşkin, Dostoevskii, Lenin, Frunze, Ştefan cel Mare, V. Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Volintiri: str. Tricolor, Sf. Gheorghe, Dm. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Ermoclia: str. Miciurin, Viilor - parţial în intervalul de timp între 11:30 – 13:30

s. Copceac: str. 31 August, Cotovskii, Lenin - parţial în intervalul de timp între 14:30 – 16:30



26. Taraclia:

s. Copceac: str. Nicolai Gogol, Pavlova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mirnoe: str. 8 Martie, Stepnaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



27. Teleneşti:

str. Izvoraş, Dacia, I. Creangă, 31 August, Teleneşti, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:00

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

or. Teleneşti: str. Alexei Mateevici, Gheorghe Coşbuc, Vasile Alecsandri, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:30

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 – 18:00



28. Vulcăneşti:

str. Cahul, Rumeanţeva - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.