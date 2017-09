Chișinăul, dar și alte localități din țară, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. N. Titulescu 12 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. A. Marinescu 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 9/1, 19/2, 24, Floreşti 34, 38, Ion Luca Caragiale 31, Ion Pelivan 30/2, Paris 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, Tricolorului 34 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-16 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:04

str. G. Topîrceanu 27 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Lisabona 2/2, 2/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Virtuţii 1-13, 2-6, V. Coroban 1-37, 2-32, Suceviţa 11, 11A, 13, 15, N. Bălcescu 1-23, 2-32 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimiştilor, Hîrtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timişoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25-55, 2-14, str-la 1 Ciocîrliei 1-9, 2-14, str-la 2 Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, 4/3, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Schinoasa Deal 1-87, 2-90, 139, Sf. Ştefan 21, 23, 43, Sihastrului 42, 79A, 9003, 9990 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Aleea Verde, Bujorilor, Bujorilor str-la 1, Bujorilor str-la 3, Bujorilor str-la 5, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livadarilor, Otradnii 1 Stra-La, Otradnii 2 str-la, Padurilor, Padurilor 1str-la, Pădurilor 1 str-la, Plaiului str-la 1, Pomicultorilor, Pomicultorilor 1 str-la, Pomicultorilor 2 str-la, Pomicultorilor 3 str-la, Pomicultorilor 4 str-la, Pomicultorilor 5 str-la, Pomiculturilor 6 str-la, Prepelitei, Schin.Deal 1 str-la, Schin.Deal 2 str-la, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal str-la, Schinoasei Deal 3 str-la, Sf.Maria, Sf.Martiri Brăncoveni, Sf.Stefan, Sihastrului, Sihastrului 1 str-la, Sihastrului 2 str-la, Sihastrului 4 str-la, Sitarului 3 str-la Viticultorilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

str. 27 August, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chişinăului str-la, Cişmelei, Cişmelei str-la, Cotul Morii, Dacilor, Frunze Mihail, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Miorita, Morilor, Popov, Salcimilor, Scolii, Serghei Lazo, Sfinta Maria, Şcolii str-la, Şcolii str-la 1, Şcolii str-la 2, Ştefan Cel Mare str-la1, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, T.Bubuiog, Terescova, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog str-la, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Russo 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, Kiev 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, N. Dimo 11/5, 13/3, 13/4A, 17/3, 17/4 - în intervalul de timp între 11:30 - 18:00

str. Gh. Madan 46A, 79 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. V. Badiu 7A, 12, 16, 16A, 36/1, C. Brîncuşi 17, 18, 19, 23, 9001, Magda Isanos 1-11, 2-10, Lalelelor 1-7, 2-8, Liliacului 1, 2/1, 3, 3A, 5A, 7, Gh. Madan 14-42, 75, Moldoviţa 2, 19, 21, 23, Vl. Comarov 1, 3, 7, 7A, str-la Vl. Comarov 2A, 5, 7A - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



9. Anenii Noi:

s. Balmaz, s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mirnoe, s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 11:45

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30



10. Cahul:

s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 10:20

s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cîşliţa-Prut: str. Lenina, Mihail Frunze, Pobeda, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



11. Cantemir:

s. Sadîc: str. 1 Mai, 40 Let Pobedî, Boris Glavan, Carabet Ianoş, Caştanilor, Dubinina, Mihai Eminescu, Mira, Octombrie, Plopilor, Serghei Lazo, Tineretului, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Ţiganca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



12. Călăraşi:

s. Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 27 August, A. Russo, Burebista, Decebal, S. Lazo, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00



13. Căuşeni:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Donici, Gheorghe Asachi, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Stamati Constantin, Tighinei şos. - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



14. Cimişlia:

str. Alexei Şciusev, Doinelor, Gheorghe Coşbuc, Perciun A., Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Mihailovca: str. Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Maxim Gorkii, Noua str-la, Pădurii, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

or. Cimişlia: str. 8 martie, Soarelui, Traian, Valul lui Traian- parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30



15. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bălţata - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:45

s. Hruşova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

s. Mălăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 13:15 - 15:15



16. Hînceşti:

s. Crasnoarmeiscoe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Dancu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



17. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Costeşti: str. Alexandru Ion Cuza, Baştina, Botna, Brăila str-la, Copiilor, D.Sihastru, Furnicarului, Hanul Vechi, Independenţei, Independentei str-la, Ionaş, Izvoarelor, Libertăţii, Lidia Istrati, Mihai Eminescu, Păcii, Poiana, Şesul Gîrlei, Sf.Nicolae, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Unirii, Unirii str-la, Valea Curţii, Vasile Mereacre, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



18. Leova:

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Ceadîr - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:30



19. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:30



20. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:02

s. Trebijeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ustia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Pohorniceni - parţial în intervalul de timp între 11:00- 15:00

or. Orhei: str. S. Lazo, Bogdan Petriceicu Haşdău - parţial în intervalul de timp între 11:00- 15:00

s. Piatra- cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 11:00- 15:00

s. Lucaşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 -10:45



21. Străşeni:

str. T. Ciorbă, Ştefan cel Mare, Soltîs, 2 cartier locativ - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Huzun, s. Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



22. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Caplani: str. Ştefan cel Mare, Molodejnaia, Cvartalinaia, Caplani - parţial în intervalul de timp între 12:10 - 15:30

s. Caplani: str. Svoboda, Frunze, Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Copceac: str. Bolgarscaia, Ceapaev, Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Talmaza(cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



23. Taraclia:

s. Sofievca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Teleneşti:

str. 31 August 1989, Alecu Russo, Cojocaru, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Izvoras, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Petru Rareş, Telenesti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 11:45 – 13:30

or. Teleneşti: str. Gh. Asachi, Ion Vodă, Păcii, P. Boţu, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 14:30 – 16:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.