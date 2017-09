Chișinăul, dar și alte localități din țară, rămân fără curent electric. Unde va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. E. Coca 22, 33, 37, 39, 41, G. Enescu 8-42, 15-25, I. Creangă 7, Primăverii 1-29, 4-34, Ştefan Neaga 40-56, 43-57 - în intervalul de timp între 09:35 - 18:00

str. Vissarion Belinskii 59 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimiştilor, Hîrtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timişoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Vlaicu Pîrcălab 55 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

str. G. Meniuc 25-45, 28-60, str-la Nucarilor 2, 3, 4, 5, 8, 8A - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. A. Donici, Gloriei, Luceafărul, M. Eminescu, Pădurilor, Goianul Nou - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



9. Anenii Noi:

str. B.P. Hajdeu, D. Cantemir, Florilor, Soltîs, Jukovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Chişinăului, Livezilor, Kosmodimeanskaia, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Speia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



10. Basarabeasca:

str. Octeabriscaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:45



11. Cahul:

s. Colibaşi: str. Alba Iulia, Ion Creangă, Libertăţii, Serghei Lazo, Uliţa Mare, Zaichin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s.Colibaşi: str. Libertăţii, Liniştită, Uliţa Mare, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

s. Cotihana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Slobozia Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



12. Cantemir:

s. Chioselia, s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vişniovca - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30



13. Comrat:

str. Alexandru Puşkin, Cikalov, Lenin, Osvobojdenie, Pobeda, Taras Şevcenko, Tkacenko str-lă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. Fedko, Gavriliuc, Kotovski, Kuzneţov, Pobeda, Tiulenin, Şevţov - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s .Chirsova: str. 28 Iunie, Cotovscogo, Lenin, M.Tanasoglo, Mira, Olimpiiscaea, Tanasoglo, Vinzavodskaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



14. Călăraşi:

str. Gavriil Muzicescu, M.Viteazul - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. Şcolii, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Independenţei, N. Testremiţeanu, P. Rareş, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



15. Căuşeni:

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



16. Ceadîr-Lunga

s. Gaidar: str. Lenin, Stepnaea, Zarecinaea, Lomonosova, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



17. Cimişlia:

str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:45

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Hîrtop, s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



18. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Nagornaia, Mioriţa, M. Frunze, I. Creangă, Coţofană, Comsomolului, Basarabia, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cimişeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



19. Hînceşti:

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, Ogorodnaia, S. Lazo, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Cotovski, Hînceşti, Leova, Plopilor, S. Lazo, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



20. Ialoveni:

s. Alexandrovca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



21. Leova:

s. Cuporani, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



22. Nisporeni:

s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



23. Orhei:

str. Barbu Lăutaru, Florilor, La Hotar, Nucarilor, Trandafirilor, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pohorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



24. Străşeni:

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



25. Ştefan Vodă:

str. Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, P.Dudnic, Serghei Lazo, Trandafirilor, Valea Verde, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorov, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Antoneşti: str. Alexei Vakulov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Copceac: str. Bulgară, Ceapaev, Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:20

s. Ermoclia: str. 25 Let Octeabrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinin, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirov, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Curciatova, Cutuzov, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maeacovscogo, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Nucarilor, Pavlov str-la, Pionerscaea, Proletarscaea, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Vasilii Ciapaev, Viilor, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Bogdan Voievod, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Cotovscogo, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Gheorghe Asachi, Grecico, Hîrtopului, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenina, Liliacului , Miciurina, Mihail Cogalniceanu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova, Vladimir Maiacovski- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Volintiri: str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:20



26. Taraclia:

str. Lenin, Suvorov, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



27. Teleneşti:

s. Ciulucani, s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.