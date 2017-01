Chelsea Clinton sare în apărarea lui Barron, fiul cel mic al lui Donald Trump

Chelsea Clinton, fiica fostului președinte american Bill Clinton și a lui Hillary Clinton, a sărit ieri în apărarea lui Barron, fiul cel mic al actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, după criticile aduse în presă și pe rețelele sociale băiatului în vârstă 10 ani, relatează El Pais în ediția digitală.

„Barron Trump merită șansa pe care orice copil o are — să fie copil. Să aperi fiecare copil înseamnă să te opui politicilor @POTUS ((acronim de la 'President of the United States', este contul oficial de Twitter al președintelui SUA — n.r.) care îi afectează pe aceștia”, a scris Chelsea Clinton, în vârstă de 36 de ani, pe contul său de Twitter, neratând ocazia de a lansa o săgeată în direcția lui Donald Trump, cel care a învins-o pe mama sa Hillary în alegerile prezidențiale din 8 noiembrie 2016. Chelsea s-a aflat și ea în atenția presei în perioada în care a locuit la Casa Albă, între 1993-2001, în timpul administrației tatălui ei, Bill Clinton.

Încă de când tatăl său Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale, Barron a fost ridiculizat pe rețelele sociale. Chiar în seara alegerilor, au apărut numeroase comentarii pe tema figurii plictisite afișate de micul Barron, care a căscat de mai multe ori în timp ce tatăl său își sărbătorea victoria împreună cu susținătorii săi, la Trump Tower din New York. Căscat frecvent și semne de plictiseală care s-au repetat vinerea trecută la ceremonia de învestitură, când tatăl său a devenit oficial cel de-al 45-lea președinte al SUA.



Totuși, deocamdată Barron se va menține departe de camerele de luat vederi ale presei de la Washington, deoarece până termină școala va rămâne să locuiască cu mama sa, Melania Trump, la New York.

Chelsea Clinton a simțit pe propria piele ce înseamnă să fie criticată pe când era doar o adolescentă, și asta în condițiile în care pe vremea când Chelsea locuia la Casa Albă încă nu existau rețelele sociale. Pe când avea 13 ani, Chelsea a fost comparată cu un câine, într-un program de televiziune. "Sunt recunoscătoare că nu-mi mai aduc aminte exact fraza respectivă. Din fericire, am crescut sub ochii publicului și am știut că a avea obrazul gros era o abilitate de supraviețuire", a declarat Chelsea într-un interviu acordat în 2012.