Centenarul Marii Uniri Arad: Consiliul Judeţean a iniţiat un Memorandum pentru susţinerea românilor din Republica Moldova

Potrivit sursei citate, documentul va fi prezentat consilierilor judeţeni în cadrul şedinţei de la sfârşitul acestei săptămâni, în vederea contrasemnării de către reprezentanţii tuturor partidelor politice, în semn de solidaritate cu românii din Republica Moldova.



'Relaţia cu Republica Moldova reprezintă prioritatea diplomaţiei româneşti, ţara noastră fiind cel mai ferm susţinător al parcursului european al Republicii Moldova. Nu doar pledăm, ci muncim efectiv la proiecte care să ajute implementarea principiilor şi valorilor europene dincolo de Prut, să ajute administraţiile locale din Republica Moldova să înveţe accesarea fondurilor europene şi să fie pregătite pentru momentul aderării la Uniunea Europeană', a declarat Boghicevici, potrivit unui comunicat, scrie AGERPRES.



Judeţul Arad are o relaţie de înfrăţire cu Raionul Ungheni din Republica Moldova, relaţie în cadrul căreia le-a oferit partenerilor săi posibilitatea de perfecţionare în structurile administrative arădene, de scriere de proiecte europene, organizare de evenimente şi realizarea de strategii în relaţia cu mediul de afaceri.



'În anul acesta, al Centenarului Marii Uniri de la 1918, am iniţiat proiecte de susţinere, sub egida CJ Arad şi a instituţiilor sale subordonate, a comunităţilor româneşti din Ungaria, Serbia şi Republica Moldova. Scopul acestor proiecte îl reprezintă apropierea dintre românii din ţară şi cei din ţările vecine, precum şi oferirea sprijinului necesar în vederea creşterii sentimentului de apartenenţă a românilor din diaspora la patria-mamă', a adăugat Claudia Boghicevici.